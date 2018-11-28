Пожар в свете ФАР: за что сожгли дом правозащитника Сергея Канаева

Поджог дома главы ФАР Сергея Канаева стал неожиданностью для многих наблюдателей. Откровенно бандитские методы «воздействия» подобного типа в адрес медийной фигуры, общественника, связанного рабочими отношениями с чиновниками уровня федеральных министров и депутатов Госдумы, выглядят, мягко говоря, довольно опрометчивыми.
Алексей Батушенко

Сгоревшая на прошлой неделе дача лидера Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, скорее всего, официально признают поджогом. Это было ясно практически сразу, тем более что сам г-н Канаев, как оказалось, примчался к своему горящему жилищу чуть ли не через полчаса после начала возгорания и снял процесс его гибели в огне на видео с помощью смартфона.

На днях местные пожарные должны выдать ему на руки свое заключение о причинах происшествия и глава ФАР пойдет в полицию писать заявление с просьбой расследовать произошедшее.

По его словам, злоумышленник, скорее всего, швырнул что-то «зажигательное» в стену дома под самой крышей с расстояния не более пяти метров — из-за забора, который отделяет участок Канаева от подступающих вплотную деревьев лесного массива.

Дом был пуст, законсервирован на зиму, а потому при пожаре никто не пострадал. Сейчас, в эру мобильной связи и повсеместного видеонаблюдения, нераскрываемых преступлений практически быть не может. Правда, при условии, что правоохранители действительно захотят довести дело до конца. В случае с Канаевым это желание может оказаться под вопросом.

С одной стороны, руководитель ФАР плотно, повторимсся, общается по роду своей деятельности с рядом чиновников министерского уровня, депутатами и прочими «шишками», которые наверняка будут рады всемерно посодействовать процессу «стимулирования» правоохранительной активности в случае с делом о поджоге домика Сергея Канаева.

Но на другой чаше этих «весов» могут оказаться не менее серьезные интересы крупных финансовых структур. В беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» сам известный правозащитник затруднился даже предположить, кто именно из возможных недоброжелателей мог быть заинтересован в организации такого метода давления на него.

— Заказчиками могут выступать кто угодно, начиная с недовольных разоблачением афер чиновников в Департаменте транспорта Москвы, обиженных за нашу позицию по ОСАГО страховщиков и заканчивая недобросовестных продавцов АЗС, которым наши проверки — кость в горле, — считает он.

Мы, разумеется, сразу же предположили, что причина подобного рода «разборок» может оказаться куда менее масштабной: например разногласия с бизнес-партнерами или, скажем, недопонимание с рабочими, строившими Канаеву дом. Но эти версии он отмел, сообщив, что никаким бизнесом с 2005 года вообще не занимается, да и по жизни неконфликтный человек.

Как выше уже было сказано, резонансные преступления в наше время практически не могут остаться нераскрытыми. И как бы Сергей Канаев ни «разводил руками» в ответ на вопросы о возможных заказчиках поджога, но одно подозрительное совпадение так и напрашивается в виде возможной версии. Поджог произошел ночью 20-го ноября. А 19 ноября на сайте ФАР появилось обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести госрегулирование нефтяной отрасли, основанное на жестких ограничениях нефтяникам завышать цены на моторное топливо не только на АЗС, но и при отпуске оптовых партий с нефтеперерабатывающих заводов.

Версия «обиды» нефтяного бизнеса на активность ФАР, конечно, попахивает «веселыми девяностыми», но — кто знает…

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28 ноября 2018
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