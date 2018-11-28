Пожар в свете ФАР: за что сожгли дом правозащитника Сергея Канаева

Сгоревшая на прошлой неделе дача лидера Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, скорее всего, официально признают поджогом. Это было ясно практически сразу, тем более что сам г-н Канаев, как оказалось, примчался к своему горящему жилищу чуть ли не через полчаса после начала возгорания и снял процесс его гибели в огне на видео с помощью смартфона.

На днях местные пожарные должны выдать ему на руки свое заключение о причинах происшествия и глава ФАР пойдет в полицию писать заявление с просьбой расследовать произошедшее.

По его словам, злоумышленник, скорее всего, швырнул что-то «зажигательное» в стену дома под самой крышей с расстояния не более пяти метров — из-за забора, который отделяет участок Канаева от подступающих вплотную деревьев лесного массива.

Дом был пуст, законсервирован на зиму, а потому при пожаре никто не пострадал. Сейчас, в эру мобильной связи и повсеместного видеонаблюдения, нераскрываемых преступлений практически быть не может. Правда, при условии, что правоохранители действительно захотят довести дело до конца. В случае с Канаевым это желание может оказаться под вопросом.