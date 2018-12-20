Автомобили KIA научат понимать эмоции человека

На выставке бытовой электроники Consumer Electronics Show (CES), которая откроет двери в Лас-Вегасе в начале января, компания KIA представит любопытный интерактивный экспонат. На примере инсталляции корейцы наглядно покажут, как будет работать система R. E. A. D. (Real-time Emotion Adaptive Driving).

В основе технологии лежит искусственный интеллект, отслеживающий эмоции человека и затем меняющий настройки в салоне (по всей вероятности, это музыка и световые эффекты), чтобы улучшить настроение, вызвать радость. Все это можно испытать на себе в небольшой кабине, имитирующей интерьер машины с автопилотом.

Напомним, что KIA — не единственный автобренд, что привезет свою продукцию на выставку в Лас-Вегас. К примеру, немцы представят там новый Mercedes-Benz CLA, чтобы продемонстрировать не столько автомобиль, сколько мультимедийную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Также на CES-2019 можно будет найти стенд компании Hyundai, которая покажет беспилотное авто с лобовым стеклом, превращающимся в огромный монитор для просмотра фильмов.