ГИБДД заставит 50 млн. водителей заново сдавать «на права»

Так называемая зимняя депрессия у некоторых граждан, как выясняется, протекает в особо интересной форме — в виде повышенной тяги чего-нибудь пореформировать на фоне пониженной критичности мышления.

На состоявшемся накануне очередном ежегодном конгрессе российских автошкол зимне-депрессивная повестка была актуальна как никогда. Достаточно упомянуть, например, искрометное выступление директора одной из ярославских автошкол Сергея Калмыкова.

Он, как пишет ресурс «ТриБолта», предложил ввести повторный экзамен для каждого водителя, который хочет поменять «права» в связи с окончанием их срока действия — раз в 10 лет, как положено по закону. Слабо верится, что дерзновенный ярославский разум всерьез поверил в оригинальность своего предложения. Ведь практически год назад некий невразумительный «Союз автошкол» уже выдвигал точно такую же инициативу — тоже, скорее всего, под действием зимней депрессии.

Но тогда все кончилось лишь шумом в «интернетиках» и удачным самопиаром малоизвестных «союзников».