ГИБДД заставит 50 млн. водителей заново сдавать «на права»

Недавнее обещание ГИБДД на время прекратить постоянные переделки ПДД никак не повлияло на неудержимую тягу руководства ведомства к непрерывным переменам в жизни водителей. На этот раз речь вновь зашла о пересдаче экзаменов при замене водительского удостоверения на новое.
Алексей Батушенко

Так называемая зимняя депрессия у некоторых граждан, как выясняется, протекает в особо интересной форме — в виде повышенной тяги чего-нибудь пореформировать на фоне пониженной критичности мышления.

На состоявшемся накануне очередном ежегодном конгрессе российских автошкол зимне-депрессивная повестка была актуальна как никогда. Достаточно упомянуть, например, искрометное выступление директора одной из ярославских автошкол Сергея Калмыкова.

Он, как пишет ресурс «ТриБолта», предложил ввести повторный экзамен для каждого водителя, который хочет поменять «права» в связи с окончанием их срока действия — раз в 10 лет, как положено по закону. Слабо верится, что дерзновенный ярославский разум всерьез поверил в оригинальность своего предложения. Ведь практически год назад некий невразумительный «Союз автошкол» уже выдвигал точно такую же инициативу — тоже, скорее всего, под действием зимней депрессии.

Но тогда все кончилось лишь шумом в «интернетиках» и удачным самопиаром малоизвестных «союзников».

А в этом году реанимированной ярославским деятелем некро-идеей живо заинтересовался начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников. По его словам, это «хорошая инициатива», которую следует грамотно «сформулировать» и «серьезно проработать».

На самом же деле в этом вопросе «прорабатывать» нужно столько, что мало не покажется, об этом говорит простая арифметика. Достаточно вспомнить, что в России сейчас каждый год впервые получают «права» 1,5—2 млн. новоиспеченных водителей. Такова более-менее штатная нагрузка на соответствующие органы ГИБДД.

Если же заставить более 50 млн. уже имеющих удостоверения водителей России пересдавать «на права» каждые 10 лет (когда они ходят получать новые «корочки»), то гаишникам придется иметь каждый год дело с дополнительными 5 млн. «абитуриентов».

То есть вместо максимум 2 млн. придется обслуживать по 7 млн. человек. Почувствуйте, как говорится, разницу. Но это только «цветочки», видимые со стороны. Есть еще и скрытые «ягодки».

Дело в том, что теоретический экзамен на получение «прав» проводится через Федеральную информационную систему Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД).

А она, как вам подтвердит любой работник автошколы, достаточно регулярно «виснет». В таких случаях все будущие водители по всей стране(!) дружно отправляются по домам из-за сорванного экзамена. Что будет с этой несчастной ФИС, если ей придется принимать экзамены не у 2-х, а у 7-и миллионов водителей?

И что будет с миллионами рулевых, у которых срок действия старых «прав» истек, а новые получить нет никакой возможности? Запись на экзамен неизбежно растянется на месяцы повсеместно. При этом никто не даст гарантий, что в день экзамена полицейские компьютеры не «глюканут» и процесс простого обмена «прав» удлинится еще на несколько месяцев.

Что делать водителю в такой ситуации? Особенно если он зарабатывает на хлеб шоферским ремеслом или от машины зависит весь уклад жизни его семьи? Правильно! Он будет «искать варианты» для обхода идиотской системы!

Сделать это можно будет лишь через коррупционные схемы. И никакая административно-уголовная ответственность этот процесс не остановит, когда спрос на подобные «услуги» станет массовым и более чем платежеспособным.

Генералу Черникову, который, видимо, не задумывался о подобном развитии событий, скорее всего просто не докладывали о существовании экспертного заключения на эту тему, подготовленного Советом по правам человека при Президенте РФ еще в прошлом году.

Как раз после того, как упомянутый выше «Союз автошкол» пропиарился на идее поголовной переэкзаменовке всех и вся. Тот документ отмечал высочайшие коррупционные риски от введения переэкзаменовки каждые 10 лет не только в среде самих сотрудников ГИБДД (это само собой), но и также в системе внутреннего контроля вообще всего МВД. Поскольку объемы денежных сумм, которые станут «крутиться» на этом криминальном рынке, будут перевешивать любые риски ответственности перед законом.

В данной ситуации остается лишь надеяться, что в ГИБДД РФ пересилят последствия «зимней депрессии» и откажутся от идей тотальной переэкзаменовки, осознав, что опытный водитель (а 10 лет за рулем — колоссальный опыт), ежедневно сдает экзамен на знание ПДД, безаварийно управляя машиной в реальных, а не рафинированно-экзаменационных условиях.

Помня об этом, устраивать миллионам по-настоящему опытных драйверов «геморрой на ровном месте» лишь потому, что у кого-то свербит от желания что-нибудь пореформировать — ни что иное, как циничное извращение самой идеи безопасности дорожного движения.

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20 декабря 2018
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