Универсальный солдат: первый тест-драйв нового KIA Ceed SW

Фото: АвтоВзгляд
Не утихли еще фанфары от премьеры нового поколения хэтчбека KIA Ceed, как из Кореи вновь приехала новинка. Да еще какая — самая, что ни на есть универсальная. Оказывается, есть в наших широтах поклонники «сараев»! Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал Ceed SW в деле.
Евгений Васин

Где-то в недрах АВТОВАЗа приуныл Стив Маттин: самый красивый универсал в сегменте больше не принадлежит его перу. Хороша «Веста», слов нет, но третье поколение «Сида» в кузове универсал — это совсем другой уровень! Корейцы взяли лучшее из свежих европейских новостей и глобально перекроили свой универсал.

Поводов улыбаться и шутить у нового управляющего директора KIA в России Александра Мигаля более, чем достаточно. В своем автомобиле он уверен уже сегодня, хотя до выхода на рынок еще по меньшей мере месяц: в течение пяти последних лет именно KIA — номер один среди всех иномарок на российских просторах, а универсал «Сид» пропустил вперед только Vesta и Largus. Где Ford Focus? Где Skoda Octavia? За дорого у нас «вагоны» не чествуют — факт.

Доля рынка KIA — 13%. То есть каждый седьмой россиянин, приобретая новый автомобиль, делает эту долгосрочную покупку именно в салоне «Киа». Этот результат выглядит еще убедительнее, если вспомнить, что достигнут он всего за 10 лет.

Кузов, говорите, непопулярный? Мол, не любят в России «сараи»? Между тем, каждый второй Ceed, проданный у нас — универсал. Шутка про таксистов не прокатит: только 15% машин уходит во «флит», а все остальное — частникам. И это все статистика второго поколения, которое разошлось тиражом в 52 000 экземпляров. Новинка же еще интереснее и привлекательнее.

Дизайн третьего поколения KIA Ceed SW уже не заставляет кривиться от словосочетания Sport Wagon. Перед фотографом стоит «Киа», а с фотографий смотрит BMW. Дело не столько в деталях — тут Петер Шрайер был всегда на высоте — сколько в пропорциях. Машина стала ниже на 10 мм, а в длине прибавила 95 мм. Уже и «сараем» не обзовешь! Раньше такое было под силу только парням из премиального немецкого сегмента, а сегодня — пожалуйста, доступно в масс-маркете. Эх, вот бы организовать командировку в Корею ульяновским художникам!

Убрали не только апостроф из названия: убрали горб, реализовали в кузове универсал автомобиль, который приглянется не столько дачникам, сколько ценителям красивых и стильных автомобилей. Именно яркий дизайн, а не багажник и прочие прикладные качества, будет локомотивом его популяризации в России. Покупают у нас «по одежке».

А вот роскошь отделки и комплектации будут зависеть от кошелька напрямую: самостоятельный багажник, который открывается, если немного постоять рядом, система фиксации груза и общее богатство оснащения — на любой вкус и кошелек. Даже покрышки будут меняться в зависимости от опциона: топовый «Сид», например, обут в кроссовки от Michelin.

Эргономика салона улыбается водителя — он здесь главный. Ему ассистируют и ключевые обновки универсала — огромный 8-дюймовый экран мультимедиа и система Drive Line: автомобиль научился читать дорожные знаки, оценивать усталость управляющего, мониторить «слепые зоны», держать полосу, предотвращать фронтальные столкновения. А адаптивный круиз-контроль может тормозить до полной остановки. Датчики давления в шинах и полностью светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона и теплый пакет в наличии. Естественно, весь арсенал доступен только в самой дорогой комплектации.

Линейка силовых агрегатов с точностью до копейки повторяет оснащение хэтчбека: под капотом KIA Ceed может быть только бензиновый мотор объемом 1,4 литра (100 л. с.), либо 1,6 литра (128 л. с.). Впрочем, есть совершенно новый 1,4-литровый агрегат, оснащенный турбиной и выдувающий 140 сил. В пару к «атмосферникам» можно выбрать шестиступенчатую механику, а к 1,6-литровому мотору — еще и шестидиапазонную АКП. Турбо же доступен исключительно с 7-ступенчатым роботом DCT о двух сцеплениях.

Не надо быть пророком, чтобы с первого взгляда распознать народную любовь — россияне будут выбирать средний по мощности, но максимальный по объему 1,6-литровый движок, который без последствий переваривает 92-ой бензин и скучен до безобразия. Насладиться таким мотором смогут лишь те, для кого KIA Ceed SW станет первым автомобилем в карьере. Тем более — на «автомате».

В ритме городских серпантинов Красной Поляны, где проходил маршрут премьерного тест-драйва, атмосферному 1,6-литровому мотору истошно не хватало сил. Чтобы ехать даже со скоростью быстрого южного потока, приходилось двигатель крутить «до запаха».

То ли дело наддувный агрегат! Вот уж где азарт и сноровка! Что обгон, что перестроение турбомотору дается на порядок легче атмосферных коллег, а по заверению представителей КИА, он также способен переварить 92-ой бензин. Впрочем, лить в него низкооктановое топливо рекомендуется только в самом крайнем случае и не частить. Все трансмиссии одинаково хорошо агрегированы, но «робот» все же веселее справляется со своими обязанностями.

Главное отличие универсала — усиленная задняя подвеска. Многорычажка стоит та же, что и у хэтчбека, а вот амортизаторы и пружины солиднее. Инженерное чудо уверенно ведет себя на асфальте, позволяя порой даже опрометчивые маневры, а вот на грунтовку новому Ceed путь заказан. Если дорожное полотно хоть немного ухудшится, то шарм и комфорт машины начинает страдать. Не готова корейская новинка покорять бездорожье, даже если дело ограничивается дачной грунтовкой: пробои, рывки и жалобный перестук рычагов сопутствуют даже скромному перепаду полотна.

Возможно, дело в низкопрофильных шинах, по умолчанию установленных в богатом оснащении. Была бы резина повыше — негатива бы уменьшилось.

Главный же вопрос остается открытым: цены на KIA Ceed SW еще не объявлены. Продажи начнутся только в январе, прям под увеличение НДС. Так что новинка будет дороже своего предшественника даже при сохраненной локальной калининградской сборке. На презентации менеджмент марки лишь намекнул, что разница между хэтчбеком и универсалом сохранится на уровне 40 000 — 50 000 рублей.

Что будет на деле — увидим через месяц, когда машины приедут в дилерские центры. Фактом же остается только одно: в России появился еще один достойный внимания автомобиль. Пора АВТОВАЗу начинать шевелиться с обновлением своего триумфального «вагона».

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19 декабря 2018
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