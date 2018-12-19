Универсальный солдат: первый тест-драйв нового KIA Ceed SW

Где-то в недрах АВТОВАЗа приуныл Стив Маттин: самый красивый универсал в сегменте больше не принадлежит его перу. Хороша «Веста», слов нет, но третье поколение «Сида» в кузове универсал — это совсем другой уровень! Корейцы взяли лучшее из свежих европейских новостей и глобально перекроили свой универсал.

Поводов улыбаться и шутить у нового управляющего директора KIA в России Александра Мигаля более, чем достаточно. В своем автомобиле он уверен уже сегодня, хотя до выхода на рынок еще по меньшей мере месяц: в течение пяти последних лет именно KIA — номер один среди всех иномарок на российских просторах, а универсал «Сид» пропустил вперед только Vesta и Largus. Где Ford Focus? Где Skoda Octavia? За дорого у нас «вагоны» не чествуют — факт.

Доля рынка KIA — 13%. То есть каждый седьмой россиянин, приобретая новый автомобиль, делает эту долгосрочную покупку именно в салоне «Киа». Этот результат выглядит еще убедительнее, если вспомнить, что достигнут он всего за 10 лет.