Названа дата премьеры Mercedes-Benz CLA нового поколения

До премьеры Mercedes-Benz CLA осталось не так много времени: представители бренда немного удивили, рассказав, что компактное четырехдверое купе впервые увидят на «Выставке бытовой электроники 2019» (Consumer Electronics Show). Почему же штутгартцы выбрали именно это мероприятие?
Consumer Electronics Show-2019 распахнет свои двери в Лас-Вегасе уже во второй неделе января. Но идея организовать дебют автомобиля на подобной выставке только с первого взгляда кажется очень странной. На самом деле есть вполне логичное объяснение: Mercedes везет туда не столько машину, сколько усовершенствованную информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience), чтобы можно было оценить, как она эволюционировала. Впервые интерфейс MBUX был представлен на этом же салоне годом ранее.
Благодаря этой мультимедиа, в компании Mercedes-Benz CLA Coupe даже назвали «очень интеллектуальным образцом автомобиля». Все дело в том, что система «научилась» реагировать на жесты, а также управляться голосовыми командами. Кроме того, умная мультимедийка будет выводить информацию в режиме дополненной реальности.
Кстати, «мерседесовцы» показали первый тизер CLA, на котором видно лишь его заднюю часть, причем в профиль. Авто будут собирать на платформе MFA, которую разработали специально для компактных машин. Так что новая купеобразная «четырехдверка» разделит архитектуру с A-классом и B-классом.
Кстати, в скором времни ожидается премьера Mercedes-Benz CLA в кузове Shooting Brake. Но, судя по анонсам производителя, на эту выставку элегантный универсал не приедет. Его мы сможем увидеть немного позже: правда, точной даты в компании пока не называют.