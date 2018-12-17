Названа дата премьеры Mercedes-Benz CLA нового поколения

Consumer Electronics Show-2019 распахнет свои двери в Лас-Вегасе уже во второй неделе января. Но идея организовать дебют автомобиля на подобной выставке только с первого взгляда кажется очень странной. На самом деле есть вполне логичное объяснение: Mercedes везет туда не столько машину, сколько усовершенствованную информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience), чтобы можно было оценить, как она эволюционировала. Впервые интерфейс MBUX был представлен на этом же салоне годом ранее.

Благодаря этой мультимедиа, в компании Mercedes-Benz CLA Coupe даже назвали «очень интеллектуальным образцом автомобиля». Все дело в том, что система «научилась» реагировать на жесты, а также управляться голосовыми командами. Кроме того, умная мультимедийка будет выводить информацию в режиме дополненной реальности.