Названа дата премьеры Mercedes-Benz CLA нового поколения

Фото: Mercedes-Benz
До премьеры Mercedes-Benz CLA осталось не так много времени: представители бренда немного удивили, рассказав, что компактное четырехдверое купе впервые увидят на «Выставке бытовой электроники 2019» (Consumer Electronics Show). Почему же штутгартцы выбрали именно это мероприятие?
Светлана Ермолаева

Consumer Electronics Show-2019 распахнет свои двери в Лас-Вегасе уже во второй неделе января. Но идея организовать дебют автомобиля на подобной выставке только с первого взгляда кажется очень странной. На самом деле есть вполне логичное объяснение: Mercedes везет туда не столько машину, сколько усовершенствованную информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience), чтобы можно было оценить, как она эволюционировала. Впервые интерфейс MBUX был представлен на этом же салоне годом ранее.

Благодаря этой мультимедиа, в компании Mercedes-Benz CLA Coupe даже назвали «очень интеллектуальным образцом автомобиля». Все дело в том, что система «научилась» реагировать на жесты, а также управляться голосовыми командами. Кроме того, умная мультимедийка будет выводить информацию в режиме дополненной реальности.

Кстати, «мерседесовцы» показали первый тизер CLA, на котором видно лишь его заднюю часть, причем в профиль. Авто будут собирать на платформе MFA, которую разработали специально для компактных машин. Так что новая купеобразная «четырехдверка» разделит архитектуру с A-классом и B-классом.

Кстати, в скором времни ожидается премьера Mercedes-Benz CLA в кузове Shooting Brake. Но, судя по анонсам производителя, на эту выставку элегантный универсал не приедет. Его мы сможем увидеть немного позже: правда, точной даты в компании пока не называют.

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18 декабря 2018
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