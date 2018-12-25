Беспилотники «Яндекс» доехали до Израиля

Пресс-служба компании уверяет, что Yandex стала одной из первых, кто получил право использовать свои автопилотируемые машины на дорогах этого государства. Причем Израиль стал третьей по счету страной после Соединенных Штатов и России, где катаются «яндексовские» беспилотники.

Разработчики отмечают, что эта солнечная страна была выбрана не наобум. Она подходит для тестирования беспилотников как минимум по двум причинам. Основная заключается в том, что здесь разработана хорошая законодательная база, регулирующая передвижения автомобильных дронов на гражданских дорогах. А во-вторых, довольно много производителей комплектующих для таких машин находятся именно в Израиле.

Между тем, даже здесь без человеческого контроля машину пока не оставляют: за рулем беспилотника в обязательном порядке должен присутствовать высококвалифицированный водитель-испытатель, чтобы контролировать работу автопилота.

Стоит напомнить, что с первого декабря начались испытания беспилотников на дорогах общего пользования России и Татарстана. Всего на данный момент для тестов запущено порядка ста машин разных производителей, в числе которых находится и «Яндекс».