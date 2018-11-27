Осторожно, эксперимент: на зимние российские дороги выпускают 100 беспилотных автомобилей

Столичный регион и Татарстан выбраны неспроста: в центрах инновационных разработок «Сколково» и «Иннополис» уже полным ходом идут испытания машин с автопилотом и даже курсирует роботизированное такси.

Тесты, которые будут проходить до 1 марта 2022 года, должны помочь вывести общие нормативные правила пользования такими автомобилями, а также регламент, необходимый для сертификации. Дело в том, что на сегодняшний день всевозможные требования подразумевают, что за рулем непременно должен сидеть водитель.

В качестве испытательного лаборатории и органа оценки безопасности новых «высокоавтоматизированных транспортных средств» выбрали ФГУП «НАМИ». Стоит сказать, что уже в декабре в зимнем этапе эксперимента примут участие около сотни автомобилей и 27 российских разработчиков. В том числе и беспилотник «Яндекс», который уже неоднократно демонстрировали на тематических выставках. Разработку этого робомобиля начали в 2016 году, в начале текущего года авто впервые проехалось по улицам Белокаменной, а минувшим летом машина преодолела маршрут от Москвы до Казани.