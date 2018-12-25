5 грубых ошибок водителей при прикуривании автомобиля

Процедуру «прикуривания» автомобиля нельзя назвать шибко сложной и уж тем более вредной для систем и агрегатов машины-реципиента и донора. Если хотя бы один из двух водителей располагает элементарными знаниями в области электрики, то процесс проходит быстро и успешно. Но, к сожалению, мастеров в рядах автовладельцев становится все меньше — чаще встречаются профаны, черпающие сомнительные сведения из социальных сетей.

ПОСПЕШИШЬ — СЕБЯ РАЗОРИШЬ

Дилетанты допускают множество грубых ошибок, которые приводят к весьма печальным последствиям. Каких именно? К примеру, они «связывают» реципиента (машину, у которой разрядился аккумулятор) с толком непрогретым донором. Неведомо им, что прежде, чем приступать к «прикуриванию», последнему обязательно нужно дать поработать 5—7 минут при 1500 об/мин, дабы пробудить и при необходимости подпитать свою батарею.