5 грубых ошибок водителей при прикуривании автомобиля

Многие водители предпочитают всем прочим решениям проблемы разряженного аккумулятора «прикуривание» — то есть запуск мотора посредством машины-донора. Это быстро, бюджетно, хотя и не безопасно при нарушении определенных правил. Самые распространенные ошибки, которые допускают автовладельцы, прибегающие к помощи соседей — в материале портала «АвтоВзгляд».
Процедуру «прикуривания» автомобиля нельзя назвать шибко сложной и уж тем более вредной для систем и агрегатов машины-реципиента и донора. Если хотя бы один из двух водителей располагает элементарными знаниями в области электрики, то процесс проходит быстро и успешно. Но, к сожалению, мастеров в рядах автовладельцев становится все меньше — чаще встречаются профаны, черпающие сомнительные сведения из социальных сетей.
ПОСПЕШИШЬ — СЕБЯ РАЗОРИШЬ
Дилетанты допускают множество грубых ошибок, которые приводят к весьма печальным последствиям. Каких именно? К примеру, они «связывают» реципиента (машину, у которой разрядился аккумулятор) с толком непрогретым донором. Неведомо им, что прежде, чем приступать к «прикуриванию», последнему обязательно нужно дать поработать 5—7 минут при 1500 об/мин, дабы пробудить и при необходимости подпитать свою батарею.
НЕРАЗБОРЧИВЫЕ СВЯЗИ
Помимо того, «диванные» эксперты убеждены, что тип транспортного средства при «прикуривании» не имеет никакого значения. Но мы то с вами знаем: в идеале аккумуляторы техники, участвующей в процессе, должны иметь аналогичный уровень емкости. Хотя допускается и тот вариант, когда реципиент «меньше» донора. Проще говоря, «заряжать» легковушку от грузовика можно, а внедорожник от «дохлого» мотоцикла — нет.
ПОМОГ НА СВОЮ ГОЛОВУ
Нередко можно наблюдать картину, как владелец машины-донора, накинув провода, тут же садится за руль своего авто, запускает мотор и начинает газовать. Это тоже грубая ошибка — зажигание автомобиля-помощника включать не следует, ведь в противном случае его генератор и блок-контроллер электропитания подвергаются сильнейшей нагрузке от стартера реципиента. Чем это чревато? Если очень вкратце, то огромными затратами на ремонт!
Мало кто из водителей уделяет должное внимание необходимому реквизиту — то есть проводам для «прикуривания». Купят себе дешевое изделие за пару сотен целковых, а потом удивляются, почему же от донора не идет «питание» или откуда взялся дым. Выбирая себе «крокодилы», помните: для проводов важно крупное сечение проводящей жилы и ее материал. Рассматривайте лишь те варианты, за которые просят не менее 1000 рублей.
ХИТРЫЙ СОСЕД
Дабы обезопасить себя от дальнейшей головной боли, не стесняйтесь отказывать в помощи соседу, который уже пять лет не может обновить «уставший» аккумулятор. «Прикуривать» машину с неисправной батареей — греющейся, издающей сильный запах, выпускающей наружу электролит — небезопасно. Внимательно следите и за состоянием своей АКБ — при «зарядке» от старого устройства проблем будет не меньше.