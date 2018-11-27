Беспилотные автомобили получат в России специальный знак

В России запускается новый правительственный эксперимент, в рамках которого на дорогах Москвы и Казани испытают полностью беспилотные автомобили. Тестовые машины «обособят» специальным знаком «А», что обозначает «Автономное вождение».
Кристина Извекова

— Этот знак полностью соответствует ГОСТ. Его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации, — сообщил СМИ пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, прототип специального знака представят широкой публике 30 ноября на Urban Mobility Forum. Поначалу наклейки, количество которых крайне ограничено, будут выдавать исключительно делегатам, в дальнейшем же он станет общедоступным.

Эксперимент с бепилотными автомобилями старует в начале декабря — машины испытают в некоторых районах Москвы и Казани. Ожидается, что на дороги выведут порядка сотни транспортных средств, оснащенных системой полностью автономного управления.

автопродажи, авторынок, производство, автозаводы, технология, беспилотный автомобиль
27 ноября 2018
232