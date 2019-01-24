В автомобили Mercedes-Benz можно добавлять допопции после покупки

Это не волшебство, а торжество технологий. Правда, инновация касается лишь функционала усовершенствованного информационно-развлекательного комплекса MBUX. Обновка доступна для свежих автомобилей Mercedes-Benz A-класс, B-класса и GLE.

Отныне докупить цифровое радио, навигацию или возможность интегрировать смартфон с «мультимедийкой», а также обновить систему можно удаленно, не заезжая к официальному дилеру. Для этого необходимо воспользоваться сервисом Mercedes me, позволяющим закачать нужный софт.

Как утверждают специалисты бренда, новая функция позволит дольше сохранить остаточную стоимость автомобиля. Это выгодно при перепродаже, когда можно будет обновить систему и дополнить ее новыми, более современными опциями. Например, в странах ЕС с 2020 года обязательной станет цифровая радиосвязь в авто. Так, владельцы машин Mercedes-Benz 2019 модельного года смогут в несколько кликов добиться соответствия новым стандартам.

Но разработчиков из Штутгарта нельзя назвать первопроходцами. Нечто подобное уже успели создать в компании Ford, поколдовав над своей мультимедийкой SYNC 3.