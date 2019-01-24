Почему, покупая новую машину, не нужно устанавливать брызговики

Автомобильные брызговики, как известно, бывают передние и задние. Предназначение первых — защищать от грязи, мелкой щебенки, реагентов и прочего дорожного мусора свою родную машину (в основном — днище). Последние нужны еще и дня обеспечения безопасности транспорта, идущего сзади: чтобы ему в лобовое стекло не летела из-под ваших колес вся эта гадость.
Кроме того, брызговики подразделяются на универсальные и индивидуальные. Как можно догадаться из названия, универсальные с легкостью «вписываются» в конструкцию любого автомобиля. Другой вопрос, что смотрятся на некоторых машинах они «колхозно». Индивидуальные же выпускаются изготовителем под конкретную модель. Они не портят внешний вид транспортного средства, но и стоят, как правило, существенно дороже.