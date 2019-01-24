Почему, покупая новую машину, не нужно устанавливать брызговики

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С одной стороны, на водителя «давят» ПДД, запрещающие эксплуатировать машину без брызговиков. С другой — жадные продавцы автосалонов, изо всех сил пытающиеся «раздуть» итоговую стоимость авто. Но так ли они в самом деле нужны, эти брызговики? В вопросе, досконально изучив тему, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Автомобильные брызговики, как известно, бывают передние и задние. Предназначение первых — защищать от грязи, мелкой щебенки, реагентов и прочего дорожного мусора свою родную машину (в основном — днище). Последние нужны еще и дня обеспечения безопасности транспорта, идущего сзади: чтобы ему в лобовое стекло не летела из-под ваших колес вся эта гадость.

Кроме того, брызговики подразделяются на универсальные и индивидуальные. Как можно догадаться из названия, универсальные с легкостью «вписываются» в конструкцию любого автомобиля. Другой вопрос, что смотрятся на некоторых машинах они «колхозно». Индивидуальные же выпускаются изготовителем под конкретную модель. Они не портят внешний вид транспортного средства, но и стоят, как правило, существенно дороже.

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Так как задние брызговики влияют на дорожную безопасность, необходимость их использования прописана в ПДД. За игнорирование этого требования можно даже нарваться на штраф: согласно ст.12.5 КоАП, сотрудники ГИБДД, поймавшие водителя на правонарушении, могут как провести с ним воспитательную беседу, так и выписать протокол на 500 целковых.

Важно помнить, что в ПДД говорится лишь о задних брызговиках и — более того — предусмотренных конструкцией. Так, если дилер передал вам новый автомобиль без защитного устройства, то штрафовать вас гаишники права не имеют. Значит, завод-изготовитель решил проблему летящей с дороги грязи иным путем, скорректировав форму крыла.

Но, допустим, сотрудник ГИБДД прицепился к отсутствию брызговиков на вашей машине. Самый простой способ избежать в таком случае штрафа — показать дотошному правоохранителю действующий талон техосмотра. Без пресловутых «резинок», предусмотренных конструкцией, вам бы попросту не дали «зеленый свет».

Фото: www.shutterstock.com

Что же до дилеров, то от платной установки брызговиков на новый автомобиль можно смело отказываться. Ведь как мы уже сказали, если «резинок» нет на машине изначально, значит их функцию выполняют крылья. Другой вопрос, когда защитные устройства есть, а вы подумываете о том, чтобы их снять. Мало ли, замучились сбивать по утрам с брызговиков ледяные глыбы.

Как бы там ни было, а защитные резиновые накладки небесполезны. И если вам нет дела до соседей по потоку или гаишников, то подумайте о себе. С брызговиками автомобиль ощутимо меньше пачкается, а его днище хотя бы частично защищено от едких реагентов. В общем, есть шанс, что коррозия, спровоцированная химикатами, начнется куда позже.

Кроме того, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический тренер компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) Радик Сабиров, брызговики, помимо прочего, защищают и лакокрасочное покрытие нижней части машины. «Корпус автомобиля меньше страдает от царапин, пропадает эффект пескоструивания ЛКП», — пояснил эксперт.

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24 января 2019
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