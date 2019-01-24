Почему, покупая новую машину, не нужно устанавливать брызговики

Что же до дилеров, то от платной установки брызговиков на новый автомобиль можно смело отказываться. Ведь как мы уже сказали, если «резинок» нет на машине изначально, значит их функцию выполняют крылья. Другой вопрос, когда защитные устройства есть, а вы подумываете о том, чтобы их снять. Мало ли, замучились сбивать по утрам с брызговиков ледяные глыбы.

Как бы там ни было, а защитные резиновые накладки небесполезны. И если вам нет дела до соседей по потоку или гаишников, то подумайте о себе. С брызговиками автомобиль ощутимо меньше пачкается, а его днище хотя бы частично защищено от едких реагентов. В общем, есть шанс, что коррозия, спровоцированная химикатами, начнется куда позже.

Кроме того, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический тренер компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) Радик Сабиров, брызговики, помимо прочего, защищают и лакокрасочное покрытие нижней части машины. «Корпус автомобиля меньше страдает от царапин, пропадает эффект пескоструивания ЛКП», — пояснил эксперт.