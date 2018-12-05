Названа дата начала производства первых российских Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz
Первый камень завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был заложен в середине июня прошлого года. Сейчас предприятие находится на завершающем этапе строительства. Сначала говорилось, что запуск производства состоится в первом квартале 2019 года, затем его «перенесли» на первое полугодие. И вот сейчас появились новые подробности о начале сборки русских «Мерседесов».
Светлана Ермолаева

Церемония открытия завода Mercedes под Солнечногорском состоится в апреле. Но перед тем с конвейера сойдет первый клиентский автомобиль, рассказал гендиректор Mercedes-Benz Manufacturing Russia Аксель Бензе в эфире телеканала «360».

Как писал ранее портал «АвтоВзгляд», первым «немцем» российской сборки станет авто E-класса. Позднее наладят выпуск кроссоверов GLC, GLE и флагманского GLS. Будущие объемы производства оцениваются в 25 000 — 30 000 автомобилей в год. А инвестиции в проект составляют около 300 млн. евро.

Стоит отметить, что к апрелю штат сотрудников составит порядка 1000 человек. В основном это будут жители близлежащего Подмосковья. Большинство рабочих уже прошли стажировку на предприятиях в Индии, Германии, Венгрии и Бразилии.

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5 декабря 2018
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