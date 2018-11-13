Назван рублевый ценник седана Mercedes-Benz A-Класса

Седан Mercedes-Benz A 200 в базе получил тканевую отделку, а в списке оснащения есть мультимедиа с функцией навигации, так называемая виртуальная приборная панель, климат-контроль и круиз-контроль.

Компактное авто в четырехдверном исполнении Style уедет к будущему владельцу за 1 990 000 «деревянных». Такая «Ашка» отличается передними сиденьями с подогревом, черной обивкой потолка, а также мультифункциональным рулевым колесом в кожаной оплетке с подрулевыми лепестками.

Машина в комплектации побогаче- Progressive — встанет минимум в 2 220 000 «целковых». Здесь разработчики обогатили салон элементами декора под карбон, «воткнули» руль с подогревом и датчики дождя.

За Mercedes-Benz A-Класса в топовой версии Sport придется выложить не меньше 2 340 000 кровно заработанных. За эту сумму полагается авто с заниженной подвеской, спортивными передними сиденьями и ковриками с надписью AMG, а также пятиспицевыми 18-дюймовыми колесными дисками AMG. В интерьере отлично смотрятся декоративные вставки из алюминия.

Стоит напомнить, что мировая премьера компактного премиального седана состоялась на Парижском автосалоне. У нас автомобиль определенно отнимет клиентов у Audi A3.