Когда в России беспилотные авто выйдут на дороги общего пользования

Накануне президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко сообщил, что первые тестирования автомобилей с автопилотом на гражданских дорогах пройдут на 15-километровом отрезке платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», идущей в обход Вышнего Волочка.

Сегодня же г-н Морозов поделился, что испытания начнутся в конце апреля или в начале мая. Это время выбрано из-за погодных условий, когда асфальт уже подсохнет. Кроме того, чиновник в интервью нашим коллегам из «Ъ», упомянул, что проект нуждается в дополнительном финансировании.

Итак, около 40 млн. рублей в этом году необходимо на проверку оборудования более, чем 150 автопилотируемых машин (214 000 «целковых» на каждый). Именно полторы сотни авто собираются заявиться на участие в эксперименте. Кстати, львиная доля (около 100 единиц) придется на робомобили от «Яндекса», а также по несколько беспилотников от МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗа, Таганрогский университет и «Иннополиса».

Но и это еще не все: также не хватает 200 млн. рублей на оснащения участка М-11 необходимым оборудованием, обменивающимся информацией с автомобилями. И если первую сумму, скорее всего, выделят из грантов Национальной технологической инициативы (НТИ), то источник второй части денег пока не ясен.