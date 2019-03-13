Когда в России беспилотные авто выйдут на дороги общего пользования

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Где будут проходить первые в России испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, нам стало известно накануне, а теперь руководители проект поделились сроками запуска эксперимента. Новые подробности рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.
Светлана Ермолаева

Накануне президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко сообщил, что первые тестирования автомобилей с автопилотом на гражданских дорогах пройдут на 15-километровом отрезке платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», идущей в обход Вышнего Волочка.

Сегодня же г-н Морозов поделился, что испытания начнутся в конце апреля или в начале мая. Это время выбрано из-за погодных условий, когда асфальт уже подсохнет. Кроме того, чиновник в интервью нашим коллегам из «Ъ», упомянул, что проект нуждается в дополнительном финансировании.

Итак, около 40 млн. рублей в этом году необходимо на проверку оборудования более, чем 150 автопилотируемых машин (214 000 «целковых» на каждый). Именно полторы сотни авто собираются заявиться на участие в эксперименте. Кстати, львиная доля (около 100 единиц) придется на робомобили от «Яндекса», а также по несколько беспилотников от МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗа, Таганрогский университет и «Иннополиса».

Но и это еще не все: также не хватает 200 млн. рублей на оснащения участка М-11 необходимым оборудованием, обменивающимся информацией с автомобилями. И если первую сумму, скорее всего, выделят из грантов Национальной технологической инициативы (НТИ), то источник второй части денег пока не ясен.

технология, беспилотный автомобиль, платные дороги, дорога, трасса
13 марта 2019
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