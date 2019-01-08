В Лас-Вегасе стартовали испытания беспилотников «Яндекс»

При испытаниях беспилотника в салоне будет присутствовать технический сотрудник для обеспечения безопасности. Как сообщают представители компании, программное обеспечение машины было настроено для оптимального соответствия условиям дорожного движения Лас-Вегаса.

Международные испытания беспилотников «Яндекса» продолжатся в течение трех лет. После их окончания организаторы проекта определят целевые показатели и технические характеристики машин, и зафиксируют их поведение в различных дорожных ситуациях для дальнейшей эксплуатации.

Над этими технологиями «Яндекс» начал работать два года назад. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», разрешение выпустить тестовый экземпляр на дороги общего пользования уже получено от Министерства транспорта Израиля. Черно-красно-белый беспилотник будет проходить испытания на улицах Тель-Авива в автономном режиме.