Главные правила при выборе шин на летний сезон

Неумолимое приближение тепла волей-неволей подталкивает автовладельцев на мысли о подготовке к летнему сезону. Для многих из них она начнется с приобретения нового комплекта покрышек.
Максим Строкер

Для адекватного выбора хорошей летней резины достаточно немного здравого смысла и практических знаний о ее особенностях.

Во-первых, следует помнить, что после некоторого времени езды даже на самых отвратительных покрышках, водитель привыкает к поведению авто на дороге, подстраивается и нормально себя чувствует за рулем. Это довод в пользу того, что ошибка с выбором новых колес — еще не повод объявлять «конец света».

Во-вторых, не следует заглядываться на более дорогие образцы новейших моделей покрышек. Цена только-только появившихся на рынке шин по определению завышена. Они, как правило, не настолько лучше более дешевых моделей-предшественниц, насколько их дороже. Поэтому стоит обратить внимание на покрышки, так сказать, из «второго эшелона» ассортимента известных шинных концернов.

В-третьих, рекомендуем сразу же вычеркнуть из списка рассматриваемых моделей так называемые энергосберегающие или «зеленые» модели колес. Достигается это применением более «дубовой» резиновой смеси, создающей меньшее сопротивление качению. Не сильно афишируемая обратная сторона «топливной экономичности» таких покрышек — заметное ухудшение сцепления с дорогой. Особенно коварно этот эффект проявляется в сырую погоду.

Раз уж речь зашла о твердости/мягкости летней резины, то выбирая ее, следует помнить следующее. Более мягкая лучше держит дорогу, но быстрее изнашивается по жаре. Жесткая — наоборот: ходит долго, но может подвести с точки зрения управляемости.

В-четверных, выбирая новые колеса, при прочих равных условиях стоит отдавать предпочтения более легким моделям. Они и топливо экономят, и подвеску берегут.

В-пятых, задумайтесь о том, по каким дорогам вы будете ездить. Когда это преимущественно асфальт, то имеет смысл взять колеса с более гладким протектором и асимметричным рисунком, хорошо выводящим воду из пятна контакта. Они меньше шумят и позволяют лучше контролировать машину на высоких скоростях.

Если вы любитель съехать с асфальта, то имеет смысл смотреть в сторону более «зубастого» протектора, пусть даже и с симметричным рисунком. На высоких скоростях на асфальте он более шумный, чуть хуже держит дорогу, зато не пасует на грунте и, что немаловажно, «симметричные» колеса обычно дешевле стоят.

И в заключение нужно коснуться ширины резины. На более широкой машина лучше тормозит, разгоняется и держит дорогу. Однако с ней выше риск попасть в аквапланирование на высокой скорости на сыром асфальте, она тяжелее (машина будет больше «жрать» топлива) и, само собой, дороже.

Помня эти простые правила, можно выбрать хорошую резину под свои условия эксплуатации без штудирования кучи бесполезных советов в интернете.

колеса, летние шины, шины, зимние шины
13 марта 2019
371