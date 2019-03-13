Главные правила при выборе шин на летний сезон

Для адекватного выбора хорошей летней резины достаточно немного здравого смысла и практических знаний о ее особенностях.
Во-первых, следует помнить, что после некоторого времени езды даже на самых отвратительных покрышках, водитель привыкает к поведению авто на дороге, подстраивается и нормально себя чувствует за рулем. Это довод в пользу того, что ошибка с выбором новых колес — еще не повод объявлять «конец света».
Во-вторых, не следует заглядываться на более дорогие образцы новейших моделей покрышек. Цена только-только появившихся на рынке шин по определению завышена. Они, как правило, не настолько лучше более дешевых моделей-предшественниц, насколько их дороже. Поэтому стоит обратить внимание на покрышки, так сказать, из «второго эшелона» ассортимента известных шинных концернов.