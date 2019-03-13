Главные правила при выборе шин на летний сезон

В-пятых, задумайтесь о том, по каким дорогам вы будете ездить. Когда это преимущественно асфальт, то имеет смысл взять колеса с более гладким протектором и асимметричным рисунком, хорошо выводящим воду из пятна контакта. Они меньше шумят и позволяют лучше контролировать машину на высоких скоростях.

Если вы любитель съехать с асфальта, то имеет смысл смотреть в сторону более «зубастого» протектора, пусть даже и с симметричным рисунком. На высоких скоростях на асфальте он более шумный, чуть хуже держит дорогу, зато не пасует на грунте и, что немаловажно, «симметричные» колеса обычно дешевле стоят.

И в заключение нужно коснуться ширины резины. На более широкой машина лучше тормозит, разгоняется и держит дорогу. Однако с ней выше риск попасть в аквапланирование на высокой скорости на сыром асфальте, она тяжелее (машина будет больше «жрать» топлива) и, само собой, дороже.

Помня эти простые правила, можно выбрать хорошую резину под свои условия эксплуатации без штудирования кучи бесполезных советов в интернете.