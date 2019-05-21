Volkswagen будет собирать в России новый кроссовер

Издание Autoblog поделилось планами по запуску на конвейер «паркетника» Volkswagen Tharu, опубликовав фото с производственным планом новинки. Согласно таблице, для рынков Южной и Северной Америки кроссовер получит название Tarek. А для российских потребителей авто нарекли тем же именем, что и для покупателей в Поднебесной. И здесь главное не запутаться: автомобиль для Китая вышел в удлиненном варианте.

В 2020 году сборку новинки наладят на мощностях «Группы ГАЗ» В Нижнем Новгороде. Стоит сказать, что VW Tharu построили из Skoda Karoq, перелицевав кузов, и дизайн «немца» очень близок к большому Teramont.

Кстати, там же в Нижнем будут изготавливать и вышеупомянутый Karoq. Чешский кроссовер, созданный на архитектуре MQB, ворвется на отечественный рынок ближе к концу года. По предварительным данным, этот «паркетник» представят как с передним приводом, так и в полноприводном исполнении.