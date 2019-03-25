Почему ЗИЛ-130 в СССР красили строго в голубой цвет

Да, сборка грузовиков переехала на Уральский автозавод АМУР, где 130-й выпускался под названием АМУР-531350 вплоть до 2010 года. И это был все тот же ЗИЛ-130.

Ностальгия: помню, как после школы подрабатывал на стройке и имел возможность покататься на ЗИЛ-130. Впечатлений оставалось масса — жесткий, тряский, громкий, но что понравилось больше всего, высокий и, конечно же, с роскошной голубой кабиной и белым передком.

Впрочем, водители любили его за V-образный восьмицилиндровый двигатель, пятиступенчатую коробку передач, гидроусилитель руля и простор в салоне. К тому же, ЗИЛ-130 был неприхотлив, ремонтопригоден и надежен. А с 4-х кубовым кузовом еще и компактен, что было весьма удобно при ограниченном размере стройплощадки.

Почему же ЗИЛы в своей массе имели голубую кабину? Нет, речь дальше не пойдет про принадлежность компетентных лиц на предприятии к нетрадиционной ориентации. Говорят, в те времена в стране было несколько цветов краски в огромном количестве, включая голубую, которую, собственно, и отрядили на завод ЗИЛ. Даже глубокий зеленый цвет военных грузовиков в те времена получали при смешивании голубой и желтой краски. Впрочем, есть и другая версия.