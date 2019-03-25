Почему ЗИЛ-130 в СССР красили строго в голубой цвет

autoe1.ru
Помните легендарный советский грузовик — ЗИЛ-130, самый популярный самосвал тех времен, чье массовое производство на московском заводе имени Лихачева закончилось лишь в 1994 году? Так вот: оно закончилось на ЗИЛе, но продолжилось на предприятии АМУР. Едва ли не до наших дней.
Мирон Горин

Да, сборка грузовиков переехала на Уральский автозавод АМУР, где 130-й выпускался под названием АМУР-531350 вплоть до 2010 года. И это был все тот же ЗИЛ-130.

Ностальгия: помню, как после школы подрабатывал на стройке и имел возможность покататься на ЗИЛ-130. Впечатлений оставалось масса — жесткий, тряский, громкий, но что понравилось больше всего, высокий и, конечно же, с роскошной голубой кабиной и белым передком.

Впрочем, водители любили его за V-образный восьмицилиндровый двигатель, пятиступенчатую коробку передач, гидроусилитель руля и простор в салоне. К тому же, ЗИЛ-130 был неприхотлив, ремонтопригоден и надежен. А с 4-х кубовым кузовом еще и компактен, что было весьма удобно при ограниченном размере стройплощадки.

Почему же ЗИЛы в своей массе имели голубую кабину? Нет, речь дальше не пойдет про принадлежность компетентных лиц на предприятии к нетрадиционной ориентации. Говорят, в те времена в стране было несколько цветов краски в огромном количестве, включая голубую, которую, собственно, и отрядили на завод ЗИЛ. Даже глубокий зеленый цвет военных грузовиков в те времена получали при смешивании голубой и желтой краски. Впрочем, есть и другая версия.

Автодизайнер Эрик Владимирович Сабо, после окончания в 1957 году «Строгановки», устроился на завод ЗИЛ. В качестве первого задания он переработал переднюю часть представительского ЗИС-110. А затем взялся за доработку прототипа ЗИЛ-130 и разработал дизайн для ЗИЛ-131. Впрочем, главное его достижение — микроавтобус «Юность», который получил Гран-при в Ницце в 1967 году.

Так вот: именно Эрику Владимировичу мы обязаны за роскошную внешность ЗИЛ-130, которая продолжает радовать нас и по сей день. И, скорее всего, сочетание голубого и белого — это тоже его заслуга.

Впрочем, найдется и третья версия. В стране, где много зелени летом и много белого зимой, сочетание голубого с белым особенно заметно. Не исключено, что именно этими особенностями цветов при разработке палитры 130-го ЗИЛа руководствовался Эрик Сабо.

Кстати, если давно не видели ЗИЛ-130 или вовсе не понимаете, о чем идет речь, закажите себе 4 куба песка или щебня на дачу, и в большинстве случаев, груз вам привезет именно этот легендарный грузовик.

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25 марта 2019
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