Hyundai представила новый мощный мотор, умеющий экономить топливо

Прежние двигатели с системой CVVT не могли регулировать продолжительность открытия клапана. Поэтому менять параметры системы в зависимости от изменяющихся условий движения было невозможно. CVVD это позволяет.

Когда машина едет с постоянной скоростью, и от мотора не требуется большой отдачи, CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Это позволяет экономить топливо.

А когда надо нажать от души педаль газа, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы максимально увеличить объем воздуха, который участвует в сжигании топливо-воздушной смеси. Таким образом, увеличивая тягу для лучшего ускорения.