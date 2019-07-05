Hyundai представила новый мощный мотор, умеющий экономить топливо

Система изменение фаз газораспределения по-корейски должна улучшить динамику автомобиля на 4%, а расход снизить на 5%. Первый двигатель семейства Smart Stream получит новая Hyundai Sonata
Виктор Васильев

Технология называется CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Ее суть в плавном изменении длительности открытия клапанов.

Корейское ноу-хау впервые показали в 2017 году в Южной Корее, на конференции моторостроителей концерна Hyundai Motor.

Первым двигателем, который получит эту новацию, станет наддувный агрегат G1,6T-GDi. Его планируют ставить под капот новой Sonata.

Прежние двигатели с системой CVVT не могли регулировать продолжительность открытия клапана. Поэтому менять параметры системы в зависимости от изменяющихся условий движения было невозможно. CVVD это позволяет.

Когда машина едет с постоянной скоростью, и от мотора не требуется большой отдачи, CVVD держит впускной клапан открытым с середины до конца такта сжатия. Это позволяет экономить топливо.

А когда надо нажать от души педаль газа, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия, чтобы максимально увеличить объем воздуха, который участвует в сжигании топливо-воздушной смеси. Таким образом, увеличивая тягу для лучшего ускорения.

бензин, двигатель, производство, технология
5 июля 2019
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