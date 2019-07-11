«Яндекс» превратил новый Hyundai Sonata в беспилотный автомобиль

Фото: Яндекс
Компания «Яндекс» — один из разработчиков беспилотных технологий для автомобилей в России — представил особенный Hyundai Sonata. Седан нового поколения получил систему автономного управления, созданную нашими специалистами в содружестве скорейскими коллегами из Hyundai Mobis.
Светлана Ермолаева

Прототип на базе Hyundai Sonata — это первый результат российско-корейского симбиоза. После доработок беспилотный комплекс можно будет устанавливать и на другие модели Hyundai и KIA. Сам концепт был собран всего за несколько недель.

Добавим, что сейчас особенная «Соната» проходит испытания на закрытом полигоне, но в будущем авто выкатят и на дороги общего пользования.

Кстати, парк беспилотников «Яндекс» состоит из 50 автомобилей, собранных из гибридных Toyota Prius. Но за счет «корейцев» до конца года он обещает разрастись до 100 экземпляров.

Напомним, что договор между Hyundai и Yandex был подписан в марте. Цель сотрудничества — создание беспилотников пятого уровня, когда автомобиль без помощи водителя может проехать из точки А в точку Б вне зависимости от погодных условий, наличия дорожной разметки и знаков. Правда, такой идеальный автопилот на дороги общего пользования пока так и не вывели.

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11 июля 2019
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