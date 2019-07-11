Как законно объехать по «встречке» стоящий на остановке автобус

В существующей на данный момент юридической практике остановившийся для посадки-высадки пассажиров автобус дорожным препятствием не считается. Соответственно, объезжать его через сплошную осевую нельзя.

Да, пункт 12.4 ПДД прямо запрещает остановку любого транспорта, в том числе общественного, «в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3-х метров».

Именно его приходится нарушать «автобуснику». По идее, любой сотрудник ГИБДД просто обязан оштрафовать его по части 1 статьи 12.19 КоАП, как минимум на 500 рублей, а в Москве и Питере — на 2500 рублей. Или по ч.4 ст. 12.19 КоАП на 2000 рублей за «создание препятствий для движения других транспортных средств».

При этом надо помнить, что фактическое нарушение водителем общественного транспорта ПДД отнюдь не превращает его автобус в «препятствие» на дороге, которое можно безбоязненно обогнуть по «встречке».

Те водители, кто этого не понимает и лихо выруливают через сплошную для объезда «буса» — потенциальные «клиенты» сотрудников ГИБДД для составления протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП. По ней, напомним, полагается штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на срок до полугода.