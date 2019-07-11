Как законно объехать по «встречке» стоящий на остановке автобус

Вид автобуса, неторопливо высаживающего на остановке пассажиров, напрочь перекрывшего при этом движение в одном из направлений двухполосной дороги, — что может быть «приятней» для автомобилиста, спешащего по своим делам. Есть ли способ как-то избежать такой «ловушки»?
Максим Строкер

В существующей на данный момент юридической практике остановившийся для посадки-высадки пассажиров автобус дорожным препятствием не считается. Соответственно, объезжать его через сплошную осевую нельзя.

Да, пункт 12.4 ПДД прямо запрещает остановку любого транспорта, в том числе общественного, «в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3-х метров».

Именно его приходится нарушать «автобуснику». По идее, любой сотрудник ГИБДД просто обязан оштрафовать его по части 1 статьи 12.19 КоАП, как минимум на 500 рублей, а в Москве и Питере — на 2500 рублей. Или по ч.4 ст. 12.19 КоАП на 2000 рублей за «создание препятствий для движения других транспортных средств».

При этом надо помнить, что фактическое нарушение водителем общественного транспорта ПДД отнюдь не превращает его автобус в «препятствие» на дороге, которое можно безбоязненно обогнуть по «встречке».

Те водители, кто этого не понимает и лихо выруливают через сплошную для объезда «буса» — потенциальные «клиенты» сотрудников ГИБДД для составления протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП. По ней, напомним, полагается штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на срок до полугода.

Однако есть случаи, когда рейсовый автобус вполне можно объехать, «несмотря на», как говорится. Прежде всего, это возможно, если сердобольные дорожники нанесли на асфальт прерывистую осевую линию в районе остановки. Впрочем, подобное здравомыслие ответственных за дорожное движение «пиджаков» наблюдается, преимущественно, лишь в крупных городах, где возмущение автомобилистов по поводу «автобусных ловушек» может носить массовый характер.

На загородной трассе такой милости не дождешься. Наоборот, местная ГИБДД будет холить и лелеять каждое подобное место, как неиссякаемый источник взяток и лишенческих протоколов.

Следующий случай, когда за объезд остановившегося автобуса через сплошную осевую теоретически ничего не будет — если водитель маршрутного транспорта включает при этом «аварийку». При таком раскладе «бас» на короткое время превращается в «препятствие», как сломанная машина. Но строго по ПДД ее водитель должен выставить и знак аварийной остановки. Особо рьяный сотрудник ГИБДД может счесть объезд «аварийного» автобуса нарушением. Но даже в этом случае у вынужденно выкатившевгося на встречную полосу автолюбителя будут веские аргументы в возможном споре с инспектором.

Еще один вариант разрешенного пересечения сплошной осевой разметки — когда маршрутное ТС остановилось и перегородило единственную полосу в зоне действия знака «обгон разрешен». Ведь согласно ПДД требования знака «главнее» требований разметки на асфальте. Следовательно, «обогнать» автобус в подобных условиях разрешено.

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11 июля 2019
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