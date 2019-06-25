Какие электронные системы помощи водителям признаны смертельно опасными

Фото: IIHS
Современные автомобили с каждым модельным годом становятся все умнее: инженеры научили их двигаться в заданной полосе и держаться на определенной дистанции от впереди идущих машин. Но возможности этих электронных помощников ограничены. И как показал соцопрос, многие автомобилисты об этом даже не подозревают.
Светлана Ермолаева

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел несколько исследований. И одно из них показало, что водители излишне доверяют электронным автоматическим системам как это ни банально, из-за их громких названий, по сути не соответствующих действительности. Возьмите хоть, Autopilot у Tesla (у Audi и Acura — система называется Traffic Jam Assist, Super Cruise у Cadillac, Driving Assistant Plus (BMW) и ProPilot Assist (Nissan).

В соцопросе поучаствовали 2000 человек, которым предоставили лишь список с именами автоматизированных комплексов без указания брендов и иных подробностей. На вопрос, можно ли убирать руки от руля во время движения, например, при работе «тесловского» Autopilot, 48% ответили, что так бы они и поступили.

Притом, когда дело коснулось других производителей, так ответили 33% и меньше. Кроме того, «автопилот» набрал больше всего голосов, когда водителям предложили вместо того, чтобы следить за дорогой, полюбоваться окружающими пейзажами, почитать или даже ненадолго вздремнуть.

Другой эксперимент показал, что люди не всегда могут верно понимать сообщения, которые выдают вроде бы умные системы. Стоит отметить, что помощник, держащий дистанцию перестает действовать в повороте и на подъеме, а ассистент, удерживающий в одной полосе «слепнет», когда исчезает разметка. Бортовой компьютер, конечно, сигнализирует об этом, но зачастую просто выводя малопонятные значки на «приборке».

Понятно, что с людьми играет злую шутку полное доверие несовершенной электронике, а также незнание работы ассистентов. И это последнее время часто приводит к ДТП, иногда и со смертельным исходом. Хотя по хорошему, предупреждают эксперты IIHS, каждый водитель должен пройти отдельное обучение, прежде чем сеть за «баранку» до отказа напичканного современными технологиями автомобиля.

И запомните, что из шести существующих уровней беспилотников (где нулевой — это контроль исключительно рулевого, а пятый — полное управление автопилотом вне зависимости от окружающих условий), на дорогах общего пользования можно найти максимум третий, когда автоматизированные системы могут выполнять несколько задач, причем с активным участием водителя.

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25 июня 2019
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