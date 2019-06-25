Какие электронные системы помощи водителям признаны смертельно опасными

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел несколько исследований. И одно из них показало, что водители излишне доверяют электронным автоматическим системам как это ни банально, из-за их громких названий, по сути не соответствующих действительности. Возьмите хоть, Autopilot у Tesla (у Audi и Acura — система называется Traffic Jam Assist, Super Cruise у Cadillac, Driving Assistant Plus (BMW) и ProPilot Assist (Nissan).

В соцопросе поучаствовали 2000 человек, которым предоставили лишь список с именами автоматизированных комплексов без указания брендов и иных подробностей. На вопрос, можно ли убирать руки от руля во время движения, например, при работе «тесловского» Autopilot, 48% ответили, что так бы они и поступили.

Притом, когда дело коснулось других производителей, так ответили 33% и меньше. Кроме того, «автопилот» набрал больше всего голосов, когда водителям предложили вместо того, чтобы следить за дорогой, полюбоваться окружающими пейзажами, почитать или даже ненадолго вздремнуть.