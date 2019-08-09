Почему не все подушки безопасности могут помочь при аварии

О том, что коленные айрбэги, оберегающие ноги водителя и пассажиров, бесполезны, выяснил Страховой институт дорожной безопасности Соединенных Штатов (IIHS), проанализировав более 400 краш-тестов различных авто, а также изучив последствия множества реальных столкновений.

Выяснилось, что такие подушки снижают риск травмирования всего на 0,5%, что специалисты посчитали незначительным. Тем более, что эти цифры никак не могут компенсировать вероятность повреждений от самих защитных устройств.

Но стоит отметить, что при этих изысканиях учитывались только случаи с пристегнутыми ремнями безопасности. Но, возможно, если игнорировать ремни, такие подушки для ног действительно приносят пользу. Но данных, подтверждающих это, пока нет. Добавим, что автостроители продолжают оснащать свои авто такими устройствами, видимо, именно для тех, кто не пристегивается, нарушая ПДД.

Кстати, портал «АвтоВзгляд», разобрался, зачем и кто скупает сработавшие подушки безопасности, а также почему новые айрбэги стоит покупать только у проверенных поставщиков. Прояснить для себя эти вопросы можно здесь.