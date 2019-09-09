Беспилотники Yandex проехали по дорогам общего пользования 1 000 000 км

Подсчет километражу ведется с начала 2018 года. Как рассказали в пресс-службе Yandex, дорожные испытания беспилотников с того момента не прекращались ни на минуту вне зависимости от сезона, времени суток и погодных условий. Так, за прошлый год самоуправляемые автомобили преодолели 75 000 км, а в минувшем августе такой пробег показывали машины уже только за неделю.

Сейчас машины с автопилотом накручивают ежедневно в сумме по 15 000 км, собирая с московских загруженных дорог и узких улочек Тель-Авива, а также с территории технопарков Сколково и Иннополис по 20 терабайт данных. Для получения таких результатов, разработчики постоянно увеличивают штат машин, насчитывающий на данный момент 50 экземпляров.

Беспилотники беспилотниками, но городские пробки пока никто не отменял. Но и здесь «Яндекс» нашел решение проблемы: агрегатор такси в сотрудничестве с конструкторским бюро «ВР-Технологии» (холдинг «Вертолеты России») намерен в Москве открыть сервис аэротакси. Тестовые полеты запланированы на следующий год.