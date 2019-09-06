5 стран, 5000 км, 33 удовольствия: бархатное путешествие в Словению на автомобиле

Фото: Татьяна Васина / АвтоВзгляд
Сколько бы ни были привлекательны курорты Краснодарского края, каким бы близким и доступным ни стал нам Крым, а отдых в Европе по-прежнему выбирают тысячи туристов из России. Портал «АвтоВзгляд» расскажет об одном из нетипичных, но очень привлекательных маршрутов. Поехали!
Евгений Васин

Выбирая направление для летнего отпуска, мы зачастую отталкиваемся от мнения знакомых, телевизионной картинки, чужого опыта. Поэтому и пропускаем новые, еще не обкатанные направления. Хорватия и Черногория, Греция и Португалия, Болгария да Испания с Португалией — вот, пожалуй, и весь список стран Старого Света, которые по мнению россиян обеспечат достойный морской отдых. Плотность туристического потока гарантирует высокую цену в сезон, пусть даже и бархатный. Поэтому нам ни один из этих вариантов не подходит. Копнем глубже.

У Словении, маленького и не самого раскрученного государства в самом центре Европы, есть крошечная полоска собственного пляжа на Адриатике. Всего 48 километров. Городами Порторож и Пиран еще не забиты социальные сети и новостные порталы. Одним словом, отличный вариант для закрытия купального сезона. К тому же, по дороге можно осмотреть множество стран. Наш маршрут, помимо самой Словении, пройдет через Белоруссию и Польшу, Австрию и Словакию. Ну, а какой евротур без Бартиславы. Простите, Братиславы.

Подготовка и бюрократия

Про шенгенскую визу и упоминать не стоит — без волшебной наклейки в загранпаспорте делать в Европе нечего. Еще потребуется гринкарта — страховку на автомобиль, которая обойдется в 2 450 рублей на две недели — пластиковая карта для заправки автомобиля в Белоруссии и Польше, где никому даже твердая европейская волюта не интересна. Трос и насос, влажные салфетки, фотоаппарат да шлепанцы с плавками. Вот и весь список.

Мы едем на Mitsubishi Outlander, популярном кроссовере с 2,4-литровым бензиновым мотором, не самым большим топливным баком, но ровным полом в багажнике, который должен выручить в случае непредвиденных обстоятельств. «Трюм» у японца огромный, так что бросим пару спальных мешком, чтобы не замерзнуть при вынужденной ночевке. Лето-2019 и в Европе не блещет высокими температурами.

Отдельно стоит озаботиться наличными. Дело в том, что европейцы принимают «пластик» не везде и не всегда. Множество магазинов и кафе украшены табличкой Сash only, а банкоматов в России куда больше, чем, например, в Словении. Представляете, существуют торговые центры, где их нет вовсе!

Первые полторы тысячи километров

Самый скучный участок маршрута — это дорога до Польши. В Старом Свете на таком плече можно разменять две-три страны и объехать несколько десятков достопримечательностей. У нас же — лишь подмосковные пробки, Минское шоссе до сих пор «в ремонте», неприметная российско-белорусская граница, где мы с нашими номерами совсем никому не интересны, да «олимпийская трасса» в Белоруссии. К слову, минимальный порог нештрафуемого нарушения в братской республике — 9 км, а посты контроля и камеры давно уже научились обращаться с российскими номерными знаками. Так что торопиться не стоит, разрешенная скорость — комфортные и экономичные 120 км/ч. Расход Outlander на этом отрезке — всего 8,5 литров АИ-92.

Опытный путешественник знает, что ехать через город-крепость не стоит. Бресткий мост, главный погранпункт между Польшей и Белоруссией, перегружен, да и дорога до Варшавы — череда населенных пунктов с ограничением в 50 км/ч. Поедем через Белосток, где в 25 км от границы начинается новый автобан, который в скором времени пройдет через всю Польшу.

Наша цель — город Котовице, расположенный недалеко от границы со Словакией. Ехать до него 1600 км. По европейским-то дорогам! За один присест домчим. Ну-ну. Во-первых, поляки не перетруждаются на границе, поэтому переход в «Кузнице» занимает без малого три часа. Во-вторых, вся Польша погружена в дорожное строительство, а вечерние пробки в Варшаве ничем не отличаются от московских. Те же аварии, заторы и ругань водителей. Так что до гостиницы удалось добраться, изрядно вымотавшись, лишь к трем часам ночи следующего дня.

Краткий итог: ночевать надо в Белоруссии — это дешевле и прагматичнее с точки зрения дальней поездки. Так, гостиничный номер на двоих у соседей обойдется в 1200—1500 рублей, а вот поляки попросили уже 3500 рублей. Полторы тысячи километров до Котовице — единственное и очень трудозатратное достижение первого дня. Да и бензин, залитый еще на белорусской границе, уже наполовину израсходован. Заправляться надо в Польше — здесь самое дешевое в Европе топливо. Разница с соседней Словакией — 20 евроцентов или 12 рублей на одном литре. Толи еще будет!

Солнечная Словакия и знаменитая Братислава

Заправившись до полного бака, покидаем Польшу и едем на первую же заправку в Словакии. Звучит странно, но на АЗС нужно купить виньетку — 10 евро за возможность ехать по всем платным дорогам государства — и можно отправляться в первую интересующую нас точку. В Братиславу.

«Евротур» — старый, но смешной фильм о приключениях американцев в Европе — говорит о невиданной дешевизны столицы Словакии. И не врет ведь: до сих пор европейцы отмечают здесь мальчишники и дни рождения из-за низких цен в барах и ресторанах, дешевых гостиниц и других увеселительных заведений. Оттого и название города переиначили: Бартислава. Хорошая гостиница в центре — от 30 до 50 евро в сутки за двухместный номер, обед на двоих — 30 евро, магнит на холодильник — не более трех евро.

Впрочем, здесь каждый найдет себе развлечение по вкусу: уютный исторический центр, вкусная кухня, приветливый народ и множество маленьких, но интересных магазинчиков самой разной направленности. Отдельный пункт — музыка. Десятки уличных музыкантов, играющих на самых разных, порой непонятных и странных инструментах, создают уникальную атмосферу Братиславы, Двух дней в Братиславе будет более чем достаточно для подробного знакомства с городом, а добрые воспоминания останутся навсегда.

Интересная подробность: у нас начал резко снижаться расход топлива. Толи европейское топливо так действует на наш Mitsubishi Outlander, толи ровные дороги, но бортовой компьютер неумолим — средний расход за день составил 7 литров бензина. Магия?

Братислава находится на границе Словакии, до Вены отсюда менее часа езды, так что на первой же загородной АЗС покупаем виньетки и на Австрию, и на Словению. И та, и другая — на неделю, клеить — в строго указанное место на лобовом стекле. Итого около 20 евро. За альпийские тоннели придется платить отдельно. Здесь же заливаем полный бак — 73 евро за 51 литр. Ух!

Австрия насквозь и Словения прямиком до моря

Австрия прекрасна и невероятно привлекательна, поэтому достойна отдельного путешествия. Нам же нужно пройти Вену стороной и вырваться на предгорные магистрали, чтобы к вечеру приехать но море. Там уже ждет уютный отель с потрясающим видом, чистая и прохладная Адриатика и, конечно, свежайшие морепродукты. Одним словом: Порторож.

Австрийская граница отличается от общеевропейских: здесь не рады случайным гостям и беженцам, поэтому стоит забор и внимательный контроль. Машины останавливают выборочно, но виньетку проверят у каждого. Получив одобрительный кивок от пограничника, въезжаем на территорию. Пейзаж меняется мгновенно: богатая и технологичная, помешанная на экологии и правах человека Австрия в корне отличается от бедной и во многих районах аграрной Словакии. Маленькие, чистые деревеньки — словно декорации для голливудских фильмов об обеспеченной старости. Скоростной режим соблюдаем неукоснительно и бережем топливо — здесь за литр АИ-95 просят уже 1,6 евро. А до Словении еще ехать и ехать.

Впрочем, городишки скоро заканчиваются, открывается магистраль, которая, несмотря на горные массивы, быстрая и достаточно широкая. Наших не видать: за все время после Польши набралось не более 10 машин с «родными» номерными табличками. Не популярное направление. Кстати, европейцы очень просто решили проблему с обочечниками: здесь нет обочин. Узкая полоска, не более двух десятков сантиметров, отделяет асфальтовое полотно от достаточно крутых откосов. C рекламных щитов на это грустно смотрит Toyota Camry.

С комфортом и прекрасным видом из окна движемся по указателям на Любляну: до столицы Словении всего 400 км идеальных дорог, а оттуда уже стокилометровый прямик до моря. Горные пики и поля с коровами из рекламы шоколада, предельно аккуратные австрийские водители и цветущая европейская сказка. Кажется, можно ехать так всю жизнь. Но тут начинается Любляна: кольцевая дорога, на которой примерно миллион указателей. Стрелки везде: на дороге, на знаках, на рекламных конструкциях. Классический пример: три полосы, каждая из которых приведет в разные государства! Это центр Европы, здесь уже совсем другие расстояния.

Сваливаемся в нужный поворот и выходим на финишную прямую. Дороги в Словении отличные, быстрые и ровные, так что от столицы до пляжа всего 45 минут без нарушений. Хоть каждый вечер выезжай на море.

Широкая магистраль, пересекающая всю страну, богата домами на колесах с самыми экзотическими номерными знаками: тут и шведы, и норвежцы, очень много немцев. А вот российские номера привлекают внимание: нас фотографируют, машут из окон проезжающих машин. Санкционная борьба и вечное противостояние с блоком НАТО осталось на российских голубых экранах. Здесь все рады гостям, откуда бы они ни были.

Море

Последняя развилка, откуда дороги уходят на итальянский Триест и хорватскую Пулу, осталась позади. Уже чувствуется мягкий адриатический бриз, припекает солнце, скорость потока падает. Мы въезжаем на живописную прибрежную дорожку, почти тропинку, бегущую вдоль моря в тени вечнозеленых деревьев. Без всяких сомнений — это самый настоящий морской курорт в духе французского средиземноморья. Домики с красными черепичными крышами, размеренные пересуды в рыбных ресторанчиках и бесконечная морская гладь. Можно выдохнуть и заглушить мотор. Прибыли! Впереди неделя размеренного отдыха вдали от неусыпной суеты родного мегаполиса.

Собираясь на словенское взморье, нужно сразу выбирать гостиницу с парковкой. Прижаться тут негде, городки взбираются на скалы, а улочки — узкие и зачастую односторонние. Гостиничные же паркинги не столь глобальны, чтобы решать вопрос на месте. Так что о стойле для «железного коня» надо подумать еще в Москве.

Продолжает удивлять и Outlander. Расход топлива, несмотря на горную дорогу в Австрии и шуструю магистраль в Словении, упал до 6,2 литра. Климатическая установка последние несколько сотен километров работала на полную мощность, круиз-контроль был активирован. Никакой искусственной экономии топлива. Откуда такие цифры и почему их не удается достичь в России?

Европейские озера

В Словению мы прибыли не только ради моря. Одной из главных местных достопримечательностей является удивительное горное озеро Блед, красота которого воспета не только поэтами и писателями, но и простыми путешественниками. Без всяких сомнений — это одна из главных, если не главная достопримечательностей страны.

Отдохнуть на Бледе — не дешево. Просто вход на пляж стоит от 7 евро, а чашка кофе в местных ресторанчиках на берегу — 10. Знаменитый бледский торт обойдется также в 7 евро, а про гостиницу и другие места ночевок лучше даже не спрашивать. Любляна — дорогой город, в котором особо нечего делать, а уж городок на берегу озера Блед — просто Швейцария. Как по пейзажу, так и по ценнику.

Однако русский турист найдет лазейку: во-первых, рядом есть кемпинги, где можно законно и относительно недорого — от 20 евро — переночевать, а во-вторых, на Бледе есть бесплатные спуски для купания. Выглядят они как подмосковные водоемы, но купание в озере с теплой водой и видом из «Властелина Колец» все эти невзгоды разом нивелирует. С одного погружения. Если кратко: в Словении можно не посещать столицу или морские курорты, но на Бледе побывать стоит любой ценой.

Дорога домой

Впереди нас ждет долгая дорога домой, около 2 500 км. Поэтому, вдоволь накупавшись в сказочном горном озере, мы выезжаем в сторону Австрии. Вечерний сумрак и начинающийся дождь, а также перекрытие главного тоннеля в Австрию — везут яхту, надо подождать около 30 минут, заплатив за это счастье 7,40 евро — ставят крест на желании добраться до гостиницы в Граце.

Выбираем большую парковку и разбираем багажник — вот и пригодились нам ровный пол Mitsubishi Outlander и спальные мешки. Восемь часов крепкого — после купания в теплой пресной воде — и здорового сна, плотный завтрак за 25 евро на двоих и 14 часов хайвеев и дорожек, тропинок и польских ремонтов. Пройдем всего за 12 минут польскую границу и будем фактически дома.

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9 сентября 2019
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