5 стран, 5000 км, 33 удовольствия: бархатное путешествие в Словению на автомобиле

Выбирая направление для летнего отпуска, мы зачастую отталкиваемся от мнения знакомых, телевизионной картинки, чужого опыта. Поэтому и пропускаем новые, еще не обкатанные направления. Хорватия и Черногория, Греция и Португалия, Болгария да Испания с Португалией — вот, пожалуй, и весь список стран Старого Света, которые по мнению россиян обеспечат достойный морской отдых. Плотность туристического потока гарантирует высокую цену в сезон, пусть даже и бархатный. Поэтому нам ни один из этих вариантов не подходит. Копнем глубже.

У Словении, маленького и не самого раскрученного государства в самом центре Европы, есть крошечная полоска собственного пляжа на Адриатике. Всего 48 километров. Городами Порторож и Пиран еще не забиты социальные сети и новостные порталы. Одним словом, отличный вариант для закрытия купального сезона. К тому же, по дороге можно осмотреть множество стран. Наш маршрут, помимо самой Словении, пройдет через Белоруссию и Польшу, Австрию и Словакию. Ну, а какой евротур без Бартиславы. Простите, Братиславы.