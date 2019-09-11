Штрафы за нарушение ПДД при детях хотят увеличить

Стало известно, что правительство поручило Минюсту, МВД и ряду других ведомств разработать к 31 марта 2020 года поправки в КоАП РФ, усиливающие наказания для водителей за нарушение ПДД, когда в салоне машины находится ребенок.

Это следует из текста перечня поручений по итогам состоявшегося 28-го августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова. Согласно полицейской статистике, львиную долю нарушений ПДД в России сейчас оформляют с помощью полицейских камер автоматической фиксации. Они, понятное дело, выявить факт нахождения ребенка в авто не в состоянии.

«Вручную» штрафы за нарушения ПДД оформляются лишь при оформлении сотрудниками ГИБДД аварии, «за встречку», «за пьянку за рулем» и тому подобные грехи. Таким образом, заранее можно предположить, что ужесточение наказаний за нарушения Правил в присутствии ребенка в большинстве случаев просто не будут работать.

Кроме того, непонятно, как ведомств будут выполнять это поручение вице-премьера Максима Акимова, если премьер министр Дмитрий Медведев в середине августа текущего года своим распоряжением запретил фееральным органам власти инициировать внесение поправок в КоАП, до вступления в силу новой редакции Кодекса.