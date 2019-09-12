Критические ошибки водителей, приводящие к замене нейтрализатора

Катализатор — или нейтрализатор — служит для очистки выхлопных газов. Устройство наиболее эффективно только после того, как нагреется. Вот поэтому инженеры все чаще располагают его как можно ближе к двигателю. Пример — знакомый по Mercedes-Benz E-класса двухлитровый дизельный мотор OM654. У него целых два нейтрализатора. Первый установлен рядом с выпускным коллектором, а дополнительный, — с катализатором блокировки аммиака ASC — в выпускном тракте. Увы, но такие решения повышают стоимость ремонта, а при неправильной эксплуатации машины нейтрализатор может потребовать замены уже при 100 000 км пробега. В итоге надо либо менять его на новый, либо мудрить и ставить «обманку». Так что же приводит к преждевременному выходу из строя такого дорогого узла?
Заправка некачественным топливом
Желание сэкономить на бензине и заправиться где подешевле, может сыграть с автовладельцем злую шутку. Дело в том, что не очень качественное топливо неполностью сгорает в двигателе, и постепенно частички сажи забивают соты катализатора. Это приводит либо к перегреву узла, либо наоборот — к его недостаточному прогреву. В итоге соты сильно забиваются или обгорают, а владелец жалуется, что у машины пропадает тяга. Мол, ее как будто кто-то за задний бампер держит.