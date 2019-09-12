Критические ошибки водителей, приводящие к замене нейтрализатора

Водители довольно часто совершают ошибки, за которые в последствии им приходится дорого платить. Обычно это делают по незнанию. Портал «АвтоВзгляд» напоминает об основных промахах — тех, что с большой вероятностью «прикончат» такой дорогой узел, как нейтрализатор.
Виктор Васильев

Катализатор — или нейтрализатор — служит для очистки выхлопных газов. Устройство наиболее эффективно только после того, как нагреется. Вот поэтому инженеры все чаще располагают его как можно ближе к двигателю. Пример — знакомый по Mercedes-Benz E-класса двухлитровый дизельный мотор OM654. У него целых два нейтрализатора. Первый установлен рядом с выпускным коллектором, а дополнительный, — с катализатором блокировки аммиака ASC — в выпускном тракте. Увы, но такие решения повышают стоимость ремонта, а при неправильной эксплуатации машины нейтрализатор может потребовать замены уже при 100 000 км пробега. В итоге надо либо менять его на новый, либо мудрить и ставить «обманку». Так что же приводит к преждевременному выходу из строя такого дорогого узла?

Заправка некачественным топливом

Желание сэкономить на бензине и заправиться где подешевле, может сыграть с автовладельцем злую шутку. Дело в том, что не очень качественное топливо неполностью сгорает в двигателе, и постепенно частички сажи забивают соты катализатора. Это приводит либо к перегреву узла, либо наоборот — к его недостаточному прогреву. В итоге соты сильно забиваются или обгорают, а владелец жалуется, что у машины пропадает тяга. Мол, ее как будто кто-то за задний бампер держит.

Задиры в цилиндрах - серьезная проблема, которая всегда очень дорого обходится автовладельцу

Игнорирование повышенного расхода масла

Часто водители считают «масложор» нормальным явлением, доливая в двигатель каждые 3000 − 5000 км литр-полтора новой смазки. В итоге частички масла попадают в камеру сгорания, а затем отводятся вместе с выхлопными газами в нейтрализатор и постепенно начинают разрушать его керамические соты. Это серьезная проблема, так как керамический порошек может попасть в двигатель и вызвать задиры в цилиндрах.

Использование присадок

Сегодня на прилавках немало средств, производители которых чего только не обещают от их использования. И уменьшение расхода топлива, и устранение задиров в цилиндрах, и даже увеличение мощности двигателя. Будьте осторожны с применением такой химии.

Если даже препарат действительно очистит топливную систему от загрязнений, в камере сгорания эта грязь полностью не сгорит и попадет в нейтрализатор. Что не прибавит ему долговечности. При забитом нейтрализаторе повысится расход топлива, двигатель будет еле-еле раскручиваться до 3000 об/мин и машина станет очень вяло разгоняться.

Вывод прост. Гораздо проще не затягивать со своевременным техобслуживанием автомобиля. Тогда и чудодейственные присадки не надо будет покупать.

Перегрев двигателя

Это одна из причин быстрого выхода из строя нейтрализатора. Чтобы свести риск пререгрева мотора к минимуму, проверяйте систему охлаждения на предмет потеков, чистите радиатор, меняйте помпу и термостат. Так и двигатель прослужит дольше и нейтрализатор не будет беспокоить.

бензин, двигатель, дешевые машины, подержанные авто
12 сентября 2019
1100