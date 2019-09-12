Критические ошибки водителей, приводящие к замене нейтрализатора

Игнорирование повышенного расхода масла

Часто водители считают «масложор» нормальным явлением, доливая в двигатель каждые 3000 − 5000 км литр-полтора новой смазки. В итоге частички масла попадают в камеру сгорания, а затем отводятся вместе с выхлопными газами в нейтрализатор и постепенно начинают разрушать его керамические соты. Это серьезная проблема, так как керамический порошек может попасть в двигатель и вызвать задиры в цилиндрах.

Использование присадок

Сегодня на прилавках немало средств, производители которых чего только не обещают от их использования. И уменьшение расхода топлива, и устранение задиров в цилиндрах, и даже увеличение мощности двигателя. Будьте осторожны с применением такой химии.

Если даже препарат действительно очистит топливную систему от загрязнений, в камере сгорания эта грязь полностью не сгорит и попадет в нейтрализатор. Что не прибавит ему долговечности. При забитом нейтрализаторе повысится расход топлива, двигатель будет еле-еле раскручиваться до 3000 об/мин и машина станет очень вяло разгоняться.

Вывод прост. Гораздо проще не затягивать со своевременным техобслуживанием автомобиля. Тогда и чудодейственные присадки не надо будет покупать.

Перегрев двигателя

Это одна из причин быстрого выхода из строя нейтрализатора. Чтобы свести риск пререгрева мотора к минимуму, проверяйте систему охлаждения на предмет потеков, чистите радиатор, меняйте помпу и термостат. Так и двигатель прослужит дольше и нейтрализатор не будет беспокоить.