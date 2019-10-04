Музыка успеха Infiniti: от кассет до стриминга

И, в том числе, отмечает успешное 30-летние сотрудничество с известнейшим брендом аудиотехники Bose. Что, впрочем, понятно. Ведь потребитель может и не заморачиваться техническими деталями устройства своего автомобиля, но вот опциями комфорта, среди которых «музыкальное сопровождение» любой поездки для многих — одна из важнейших, интересуется при выборе автомобиля, особенно премиального, в обязательном порядке.
И в этом смысле производителям с мировыми именами действительно есть, чем и гордиться, и хвастать. Владельцы и самой первой модели бренда — седана Q45, и последней — новейшего кроссовера QX50, могут с уверенностью утверждать, что получают такое же удовольствие от музыки в машине, как и при ее прослушивании на домашней музыкальной системе.
За эти годы Infiniti и Bоse прошли длиннющий путь от кассетных магнитол до стриминга (доступ к хранилищам музыкального контента в цифровом виде и его воспроизведение по запросу пользователей через интернет на различных устройствах) через протокол Bluetooth.
Любопытно, что первый шаг по созданию совершенного аудиоцентра растянулся у компаний на целых два года: концепцию аудиосистемы для Q45 разрабатывали в американских лабораториях Bose, а собственно процесс интеграции компонентов в салон автомобиля происходил в инженерном центре Infiniti в японском Ацуги. Но в итоге в 1989 году, когда состоялся официальный запуск Infiniti Q45, его музыкальную систему признали одной из самых совершенных в мире.
Если большинство конкурентов строили свои музыкальные системы на базе магнитолы со встроенным усилителем, по умолчанию отличавшейся низкой мощностью, но высоким уровнем искажений, то Q45 мог похвастать полноценным усилителем мощности, равно как и искусно настроенными динамиками, которые обеспечивали прекрасное звучании и для водителя, и для сидящих сзади пассажиров. Так был сделан первый шаг в многолетнем и плодотворном сотрудничестве между INFINTI и Bose.
В 2001 году, в эпоху перехода аудиотехники к CD-чейнджерам и цифровым технологиям обработки сигнала, Bose запатентует технологию звукокомпенсации AudioPilot — впервые такая появилась на Infiniti Q45 нового поколения. AudioPilot от Bose, в отличии от большинства систем конкурентов, просто увеличивающих громкость звука в ответ на рост скорости, действительно настраивает звучание в соответствии с уровнем шумов. Установленный в салоне микрофон, постоянно отслеживает уровень шума и основываясь на этой информации управляющий блок подстраивает звучание системы таким образом, чтобы слушателю ничто не мешало наслаждаться музыкой.
Пять лет спустя на спортивном седане Infiniti M Bose представила систему объемного звучания стандарта 5.1. Она включала динамики встроенные в том числе и в передние кресла, гарантировавшие слушателям новый уровень впечатлений. Еще годом позже на седане Infiniti G35 появится система Bose по прозвищу «Аудиостудия на колесах». Ее отличительной особенностью стали 10-дюймовые среднечастотные динамики в передних дверях, которые эффективно реализовывали мощностной потенциал системы.
Еще более впечатляющей демонстрацией возможностей Bose и Infiniti стал кабриолет Infiniti G37 2009 модельного года, где установили систему, одинаково безупречно играющую как при поднятой, так и при убранной крыше. Этого удалось добиться благодаря динамикам, интегрированными в подголовники. Именно они помогают создать правильную звуковую сцену и убрать шумы от дороги и ветра, даже когда вы едете без крыши.
И вот теперь, повторимся, в машинах Infiniti уже используются технологии стриминга через протокол Bluetooth. Одним словом, предоставляя клиентам одни из лучших в мире автомобилей что в смысле ездовых характеристик, что что в плане комфорта, Infiniti изящно дополняет их высококлассными звуковыми системами.