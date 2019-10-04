Музыка успеха Infiniti: от кассет до стриминга

И, в том числе, отмечает успешное 30-летние сотрудничество с известнейшим брендом аудиотехники Bose. Что, впрочем, понятно. Ведь потребитель может и не заморачиваться техническими деталями устройства своего автомобиля, но вот опциями комфорта, среди которых «музыкальное сопровождение» любой поездки для многих — одна из важнейших, интересуется при выборе автомобиля, особенно премиального, в обязательном порядке.

И в этом смысле производителям с мировыми именами действительно есть, чем и гордиться, и хвастать. Владельцы и самой первой модели бренда — седана Q45, и последней — новейшего кроссовера QX50, могут с уверенностью утверждать, что получают такое же удовольствие от музыки в машине, как и при ее прослушивании на домашней музыкальной системе.

За эти годы Infiniti и Bоse прошли длиннющий путь от кассетных магнитол до стриминга (доступ к хранилищам музыкального контента в цифровом виде и его воспроизведение по запросу пользователей через интернет на различных устройствах) через протокол Bluetooth.