Как самостоятельно избавиться от хрипа динамиков в автомобиле

Со временем аудиосистема изнашивается и перестает доставлять удовольствие: хрипы, всхлипы, скрипы способны испортить даже самую любимую песню. Даже самый народный хит. Увы, у всего есть свой срок годности. Даже у стерео от Bose, Harman/Kardon и прочих великих. Чего уж говорить про скромные динамики, купленные с крошечной зарплаты и любовно установленные в гараже. Но прежде, чем бежать за «обновками», копить на «апгрейд» и вставать в очередь за кредитом — попробуем решить эту проблему своими силами.

Первым делом следует установить источник раздражения: врубаем на полную мощь очередную искрометную композицию и локализуем врага. Причина может быть до смешного тривиальной: со временем расшатались точки крепления дверных карт, и даже замена динамика не поможет. Разобрав, проложив шумоизоляцию и собрав, как учили — помните, как на «Жигули» их крепили саморезами — проблему шумов стереосистемы можно решить. Да, и постарайтесь обойтись без саморезов — это прошлое, о котором лучше бы забыть.

Второй пункт осмотра — контакты на магнитоле. Российские дороги ослабили или совсем разрушили соединения, а провода, особенно если установка «музыки» происходила в «домашних условиях», могли просто перетереться. Устранив невзгоды, проверив и перепроверив, перейдем к самой распространенной проблеме.