Как самостоятельно избавиться от хрипа динамиков в автомобиле

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Музыкальные предпочтения — дело глубоко интимное. Кому Шостаковича «из раннего», а кому — и Стаса Михайлова «из вечного». Объединяет всех меломанов любовь к прослушиванию композиций на пределе громкости акустической системы. И ненависть к появившемуся со временем хрипу динамиков. О нем, убийце комфорта и хорошего настроения, и поговорим.
Эдуард Раскин

Со временем аудиосистема изнашивается и перестает доставлять удовольствие: хрипы, всхлипы, скрипы способны испортить даже самую любимую песню. Даже самый народный хит. Увы, у всего есть свой срок годности. Даже у стерео от Bose, Harman/Kardon и прочих великих. Чего уж говорить про скромные динамики, купленные с крошечной зарплаты и любовно установленные в гараже. Но прежде, чем бежать за «обновками», копить на «апгрейд» и вставать в очередь за кредитом — попробуем решить эту проблему своими силами.

Первым делом следует установить источник раздражения: врубаем на полную мощь очередную искрометную композицию и локализуем врага. Причина может быть до смешного тривиальной: со временем расшатались точки крепления дверных карт, и даже замена динамика не поможет. Разобрав, проложив шумоизоляцию и собрав, как учили — помните, как на «Жигули» их крепили саморезами — проблему шумов стереосистемы можно решить. Да, и постарайтесь обойтись без саморезов — это прошлое, о котором лучше бы забыть.

Второй пункт осмотра — контакты на магнитоле. Российские дороги ослабили или совсем разрушили соединения, а провода, особенно если установка «музыки» происходила в «домашних условиях», могли просто перетереться. Устранив невзгоды, проверив и перепроверив, перейдем к самой распространенной проблеме.

К динамикам. Если дело в одном из них, то прежде чем отправлять колонку в мусорное ведро — пропылесосим ее и уберем всю накопленную за годы грязь. Тут же вспомнятся и поездки на речку, и ралли-рейды на дачу, и брод: «да я тут на своей „девяточке“ проеду». Пыль, окислы и развалившиеся контакты — вот что мы ищем. Нивелировав все вышеописанные проблемы, можно вернуть динамику жизнь, а себе — хороший и чистый звук в автомобиле.

Не помогло? Тогда колонкам пора «на покой». Главное тут разобраться — которым. Чтобы точно определить месторасположение хрипов, нужно в спокойной и размеренной атмосфере дачного или гаражного вечера продиагностировать всю систему: Стас Михайлов, предельная мощность, терпение. Захрипевший вместе с напарником должен уйти. Помните, что менять оборудование можно исключительно парами «правая-левая».

Стереосистема — один из важнейших элементов комфорта любого современного автомобиля. Но никто не занимается ее обслуживанием: в документации на автомобиль нет ни слова о необходимости содержать ее в порядке, регулярно проводить ревизию и чистку. На сервис и ремонт «музыка» отправляется только тогда, когда ее уже невозможно эксплуатировать. Регулярный контроль поможет «мафону» прожить дольше, а превентивный сервис — всегда дешевле ремонта.

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17 июня 2019
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