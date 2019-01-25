Советский «саунд»: какие автомагнитолы предпочитали водители в СССР

Кто помнит «АМ-301» и «Гродно-301», а также венец творения радиопромышленности СССР — магнитолу «Былина»? Заиграл в голове легендарный «джингл» радио «Маяк»? Так вот: тишина в салоне никогда не приводила ни к чему хорошему. И этот довод был достаточно быстро принят к исполнению советскими автолюбителями, тем более, что отечественная промышленность к тому времени уже освоила выпуск соответствующих «гаджетов». Если, конечно, язык повернется применить столь современный термин к этому шмату металла и кондового пластика.

НАЧАЛО

Первая плоть от плоти советская магнитола появилась в 1936 году и получила модное в те яростные годы название-аббревиатуру «АИ-656». Расшифровка завораживает: «автомобильный индивидуальный 6-контурный 5-канальный 1936 года». Приемником комплектовался исключительно автомобиль ЗИС-101.

Вот, что пишет инженер В. И Аппель об этом чуде техники в 19 выпуске журнала «Радиофронт»: «В связи с выпуском заводом им. Сталина лимузина ЗИС-101, заводу им. Орджоникидзе было предложено в феврале 1936 года разработать автомобильный приемник. Проектирование было произведено в очень короткий срок в лаборатории инженера Эгиеда под руководством инженера Геништы Е. Н. В настоящий момент завод приступает к серийному выпуску автомобильного приемника, получившего наименование АИ-656».