Советский «саунд»: какие автомагнитолы предпочитали водители в СССР

Фото: Геннадий Черкасов
Когда трава была зеленее, а солнце ярче, успешный советский человек уже умел высовывать руку в открытое окно и делать музыку громче. В этом ему, богатому и продвинутому, активно способствовали новейшие разработки тогдашних инженеров. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые «крутые» из них.
Эдуард Раскин

Кто помнит «АМ-301» и «Гродно-301», а также венец творения радиопромышленности СССР — магнитолу «Былина»? Заиграл в голове легендарный «джингл» радио «Маяк»? Так вот: тишина в салоне никогда не приводила ни к чему хорошему. И этот довод был достаточно быстро принят к исполнению советскими автолюбителями, тем более, что отечественная промышленность к тому времени уже освоила выпуск соответствующих «гаджетов». Если, конечно, язык повернется применить столь современный термин к этому шмату металла и кондового пластика.

НАЧАЛО

Первая плоть от плоти советская магнитола появилась в 1936 году и получила модное в те яростные годы название-аббревиатуру «АИ-656». Расшифровка завораживает: «автомобильный индивидуальный 6-контурный 5-канальный 1936 года». Приемником комплектовался исключительно автомобиль ЗИС-101.

Вот, что пишет инженер В. И Аппель об этом чуде техники в 19 выпуске журнала «Радиофронт»: «В связи с выпуском заводом им. Сталина лимузина ЗИС-101, заводу им. Орджоникидзе было предложено в феврале 1936 года разработать автомобильный приемник. Проектирование было произведено в очень короткий срок в лаборатории инженера Эгиеда под руководством инженера Геништы Е. Н. В настоящий момент завод приступает к серийному выпуску автомобильного приемника, получившего наименование АИ-656».

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Термин «было предложено» следует трактовать, как «поставлена задача», за невыполнение которой в установленный срок полагались чрезвычайно серьезные санкции. Вплоть до расстрела. Так что выходящие с конвейера в том же 1936 году машины уже были оборудованы радиоприемниками.

Следующая новость из мира автомобильного радио в Советском союзе датирована 1945 годом. На конвейер встает новый флагман отечественной автоиндустрии — ЗИС-110. Специально для него в Ленинградском НИИ-695 разрабатывается и выпускается специальная опция — автомобильный радиоприемник «А-695». Прием радиосигнала осуществляется благодаря штыревой антенне, длиной 0,9 метра!

Описание модели в журнале «Радио» за номером два от 1947 года гласит: «Радиоприемник „А-695“ сконструирован для автомашин ЗИС-110. Это шестиламповый супергетеродин, работающий на металлических лампах. Выбор схемы и количество ламп определяется необходимостью получения высокой чувствительности, так как прием производится на очень небольшую антенну». Конечно, всего 90 см, какой тут прием!

Сам агрегат был размером с небольшой автомобильный холодильник и состоял из двух блоков: приемник с громкоговорителем — отдельно, умформер (преобразователь переменного тока в постоянный и обратно) с фильтром — отдельно. Кстати, в диапазоне длинных волн можно было принимать только одну радиостанцию, а крутилка настройки находилась на задней стенке «гаджета».

Пятидесятые

Советская наука — впереди планеты всей. И в этом нет ни капли сарказма. Четвертая, пятая и шестая «пятилетки» насыщены большими достижениями именно советских ученых: фамилии академиков Ландау и Сахарова узнает весь мир, запущена Обнинская АЭС, Басов и Прохоров создают лазер, страна испытывает первые пассажирские реактивные самолеты, попутно запуская первый искусственный спутник Земли и производит спуск на воду первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой — легендарного атомного ледокола «Ленин». В 1957 году официально начинается космическая гонка.

В пятидесятых же разрабатывается новый автомобильный радиоприемник. В 1951 году Ленинградскому институту радиовещательного приема и акустики ЛИРПА, наследнику того самого НИИ — 695, было поручено создать что-нибудь более современное, подходящее под масштабный выпуск и установку на представительские автомобили. Ведь первенец — А-695 — был собран в штучном количестве! Так появился первый в СССР массовый автомобильный приемник А-5.

Вот, что пишет о нем А. Лоев в журнале «Радио» под номером 7 за июль 1954 года: «Новый автомобильный приемник 'А-5» представляет собой шестиламповый супергетеродин, питаемый от сети низкого напряжения автомобиля. По требованию потребителя к приемнику придается дополнительный громкоговоритель, монтируемый за задним сидением. Приемник выпускается в двух вариантах, отличающихся друг от друга некоторыми деталями и рассчитанных на питание в 6В (для автомобилей ЗИС-110) и 12В (для автомобилей ЗИМ)«.

Отметим для себя, что переход на двенадцативольтовую автомобильную сеть произошел с приходом 'ЗИМа» — серийный выпуск которого начался в 1950 году.

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Впрочем, массовое производство — это громко сказано. Приборы все так же собирали вручную, и педантично проверяли, прежде чем отправить в ГОНы по всей стране, где специально обученные специалисты «инсталлировали» радиолы в представительские автомобили. Выпуск радиоприемника А-5 закончили в 1959 году, собрав за все время — без малого 8 лет — всего 300 единиц.

Кстати, производством «мафона» А-5 занялся «почтовый ящик №5», позже получивший название Муромский радиозавод. Тот самый, что прославился производством легендарной советской магнитолы «Былина»!

Первый по-настоящему массовый советский автомобильный радиоприемник — А-8 Муромского радиозавода — был отличительной чертой автомобилей «Победа», а также идущего на экспорт «Москвич-402», увидевший свет в 1956 году, которому был положен уже модифицированный вариант — А-8М. Именно предустановленный радиоприемник был одним из конкурентных преимуществ «Москвича» на рынках за «железным занавесом». Все же радио в автомобиле 60 лет назад было прерогативой бизнес-класса, а никак не «бюджетника», коим выступал на «Загнивающем Западе» советский «Москвич».

Дорогой Леонид Ильич!

Шестидесятые в Союзе отнюдь не «свинговали», но петлю на шее уж точно ослабили. «Золотая пятилетка», повсеместно вводится пятидневная рабочая неделя с двумя обязательными выходными, открывается и начинает осваиваться крупнейшее советское месторождение «черного золота» — Самотлор. Наш сверхзвуковой самолет Ту-144 показывают раньше знаменитого «Конкорда». «Оттепель».

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Новая эпоха, которая потянула за собой новые требования к оснащению автомобилей. Не только «Волги», «Жигули» и «Москвичи», но и «Запорожцы» получили радио! Машины «премиального» сегмента — «Чайка» и ЗИЛ-115 — начали оборудовать более современными стереосистемами «АВ-75», у которых было несколько различных модификаций. Так, например, лимузин Леонида Брежнева был оборудован приемником «АВ-75−3С» рижского завода Radiotehnika, который имел не только специальные порты для подключения кассетной «деки», но и — внимание! — пульт управления.

В шестидесятых же на олимпе советской автоиндустрии появляется новое имя — «Урал-Авто», который с 1969 года выпускал Сарапульский радиозавод имени Орджоникидзе. «Урал-Авто» имеет шесть диапазонов и может работать в легковом автомобиле Москвич-408 или 412 и как переносной' — гласит описание.

Постепенно ассортимент автомобильных радиоприемников в Советском Союзе расширялся и до конца семидесятых годов насчитывал уже более 20 моделей. Постепенно, во многом благодаря заграничным командировкам и магазину «Березка», у граждан появлялись импортные магнитолы, среди которых особо ценились модели, отмеченные знаком качетсва «made in Japan».

О японской технике и советском автозвуке в период застоя и перед самой перестройкой, ранних девяностых и первой китайской волне портал «АвтоВзгляд» обязательно расскажет в следующих материалах.

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25 января 2019
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