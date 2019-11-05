Наконец-то премиальные японские авто получат крутую мультимедиа

Премиальная «мультимедийка» Infiniti InTouch после смены поколений управляется с помощью двух экранов высокой четкости и «умеет» раздавать Интернет сразу для семи гаджетов. Кроме того, программное обеспечение системы можно обновлять с помощью беспроводного подключения, то есть владельцам для этого не понадобиться ехать в сервис.

— Для нас было особенно важно «подружить» систему InTouch и с Apple CarPlay, и с Android Auto уже в стандартной версии, чтобы охватить как можно большую аудиторию, — рассказал генеральный менеджер Infiniti по продуктовой стратегии и планированию Эрик Риго.

Так, по умолчанию мультимедийный комплекс через USB-порт может «объединяется» смартфоном и запускать мобильные приложения на центральном дисплее авто. А еще можно звонить, получать текстовые сообщения и слушать музыку, не отвлекаясь от управления машины.

Быстрый отклик InTouch на команды, в том числе и голосовые, обеспечил более мощный процессор и новый микрофон. Кроме того, инженеры оснастили комплекс усовершенствованным модулем Bluetooth для надежного соединения.

Напомним, что ребята из Страны восходящего солнца в ближайшее время запустят в продажу не только авто нового модельного года, но и седан Infiniti Q50, купе Q60, кроссоверы QX50 и QX60, а также внедорожник QX80 в юбилейной спецверсии Edition 30 в честь 30-летнего юбилея премиальной марки.