В каких автомобилях самые лучшие мультимедийные системы

Авторитетная американская компания J. D. Power, анализирующая качество товаров, опубликовала результаты исследования мультимедийных комплексов автомобилей, предложенных на рынке (2019 Multimedia Quality and Satisfaction Study). Специалисты представили победителей в каждом сегменте.
Аналитики поделили все автомобили на восемь классов. Среди больших премиальных машин обладателем лучшего информационно-развлекательного комплекса назван BMW 7-й серии. В сегменте премиума средних размеров первое место досталось кроссоверу Audi Q8.
Лидером компактных авто определили спорт-седан Genesis G70. Малым автомобилем с отличной «мультимедийкой» среди премиальных оказался еще один немецкий «паркетник» — Mercedes-Benz GLA.
О Genesis G70 стоит сказать отдельно: «четырехдверку» в этом и прошлом годах отметили на первых строках еще и в рейтинге качества новых автомобилей на рынке Соединенных Штатов. Модель доступна российским покупателям с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 и 247 л. с. и прайсом от 2 189 000 рублей.
Среди авто нижнего ценового сегмента тоже четыре победителя: полноразмерный пикап Nissan Titan, среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, компактный KIA Soul и маленький Hyundai Accent, известный нашим соотечественникам как Solaris.
Между тем, один из лидеров исследования — компания Genesis — начала готовить к дебюту свой второй по счету «паркетник» под названием GV70, построенный на одной платформе с G70: в Сеть уже просочились снимки салона.