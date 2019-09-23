В каких автомобилях самые лучшие мультимедийные системы

О Genesis G70 стоит сказать отдельно: «четырехдверку» в этом и прошлом годах отметили на первых строках еще и в рейтинге качества новых автомобилей на рынке Соединенных Штатов. Модель доступна российским покупателям с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 197 и 247 л. с. и прайсом от 2 189 000 рублей.

Среди авто нижнего ценового сегмента тоже четыре победителя: полноразмерный пикап Nissan Titan, среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, компактный KIA Soul и маленький Hyundai Accent, известный нашим соотечественникам как Solaris.

Между тем, один из лидеров исследования — компания Genesis — начала готовить к дебюту свой второй по счету «паркетник» под названием GV70, построенный на одной платформе с G70: в Сеть уже просочились снимки салона.