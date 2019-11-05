Что делать, если проколол два колеса, а «запаска» — одна

Рассмотрим прокол протекторной части покрышек, а не их боковой порез. В последнем случае, в полевых условиях «залечить» такую «рану» очень проблематично. А если порез крупный, так и вовсе невозможно. Можно, конечно, отвезти покрышки к мастерам, которые специализируются на подобном ремонте. Они заделают порезы, поставив специальные заплаты. Однако учтите, что поврежденные нити корда никакая мастерская восстановить не сможет. А потому, возрастает риск того, что при нагрузках залатанные шины просто разорвет. Последствия могут быть самыми фатальными, потому покрышки с боковым порезом лучше сразу выбросить или сдать в утиль.

А вот с проколами, которые случились в протекторной части двух шин, можно поступить несколькими способами.

Вода и воздух

После того, как поменяли одно пробитое колесо на запасное или установили докатку, приступаем к ликвидации прокола во втором колесе. Для этого, его надо снять и накачать, а потом полить водой, чтобы понять, откуда выходит воздух. Так вы определите место прокола.

Если увидите, что в шине торчит саморез, не надо его вытаскивать. Наоборот, надо аккуратно засунуть его еще глубже. Конечно же, воздух из покрышки продолжит травить, но это избавит от дырки в шине и позволит проехать десяток километров до шиномонтажной мастерской.

Если все же в шине есть отверстие от «пойманного» гвоздя, его можно временно заткнуть шурупом. Шуруп можно открутить, скажем, от обшивки багажника, подкрылка или бампера.