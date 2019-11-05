Что делать, если проколол два колеса, а «запаска» — одна

Рассмотрим прокол протекторной части покрышек, а не их боковой порез. В последнем случае, в полевых условиях «залечить» такую «рану» очень проблематично. А если порез крупный, так и вовсе невозможно. Можно, конечно, отвезти покрышки к мастерам, которые специализируются на подобном ремонте. Они заделают порезы, поставив специальные заплаты. Однако учтите, что поврежденные нити корда никакая мастерская восстановить не сможет. А потому, возрастает риск того, что при нагрузках залатанные шины просто разорвет. Последствия могут быть самыми фатальными, потому покрышки с боковым порезом лучше сразу выбросить или сдать в утиль.
А вот с проколами, которые случились в протекторной части двух шин, можно поступить несколькими способами.
Вода и воздух
После того, как поменяли одно пробитое колесо на запасное или установили докатку, приступаем к ликвидации прокола во втором колесе. Для этого, его надо снять и накачать, а потом полить водой, чтобы понять, откуда выходит воздух. Так вы определите место прокола.
Если увидите, что в шине торчит саморез, не надо его вытаскивать. Наоборот, надо аккуратно засунуть его еще глубже. Конечно же, воздух из покрышки продолжит травить, но это избавит от дырки в шине и позволит проехать десяток километров до шиномонтажной мастерской.
Если все же в шине есть отверстие от «пойманного» гвоздя, его можно временно заткнуть шурупом. Шуруп можно открутить, скажем, от обшивки багажника, подкрылка или бампера.
Ремкомплект
В дальний путь берите с собой ремкомплект для шин, который продают в любом автомагазине. Пользоваться им достаточно просто. Если все же не знаете как, то инструкция, идущая в комплекте — вам в помощь. Ну а если есть жгут и клей, но нет «иголки» для ремонта покрышки, ее может заменить обычная шлицевая отвертка.
Волшебный баллончик
Для оперативного ремонта проколов пригодится и баллончик с герметиком. Он способен заделать место утечки воздуха при диаметре прокола до 4,5 мм. Принцип его действия прост. Состав, выходя с воздухом через прокол, образует вулканизированную пробку, которая и останавливает утечку.
Сила технологий
Меньше всего нервов и времени потратите, если на вашем автомобиле стоят шины с технологией RunFlat, то есть те, которые не бояться проколов. Их «фишка» в усиленных боковинах. Поэтому, даже если из покрышек выйдет весь воздух, до сервиса можно дотянуть своим ходом, и в дороге ничего «мудрить» не придется. Нужно лишь соблюдать скоростной режим и не разгоняться свыше 60 км/ч, а лучше держать скорость 40 км/ч. А вот если превысить скоростной предел, особенно в повороте, такая шина может разбортироваться. Вот тогда будут серьезные проблемы. Ведь в багажниках машин, на которые ставят шины RunFlat, нет даже докатки.