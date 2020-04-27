BMW начала продавать в России автомобили через онлайн с доставкой

Отныне покупку автомобиля BMW можно полностью провести через онлайн-сервисы, доступные на сайтах всех дилеров баварского бренда. Новые IT-услуги позволяют получить видеоконсультацию со специалистами марки, оценить автомобиль по программе Trade-in, подать заявку и одобрить кредит, а также провести предоплату или полностью оплатить покупку.

Некоторые ритейлеры предоставляют услугу доставки купленного автомобиля. Кстати, подобрать авто можно не только самостоятельно с помощью конфигуратора, но и находясь на видеосвязи со специалистом.

Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», онлайн-услугу покупки авто по полному циклу, включая доставк, и оценку автомобиля для сдачи по «трейд-ину», а также оформление кредита и полную оплату, открыл АВТОВАЗ.

Стоит отметить, что марок, предлагающих приобрести авто, не выходя из дома в России не так много. Но можно предположить, что не за горами то время, когда все или почти все автостроители перейдут в режим интернет-продаж.