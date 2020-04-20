В режиме самоизоляции такси стали использовать, как службу доставки

Службы сервиса такси, приспосабливаясь к новой «коронавирусной» реальности, начали оказывать услуги по доставке. Так, компания «Ситимобил» запустила новый тариф, так и назвав его — «Доставка». Причем, можно заказать извозчика, который сопроводит посылку от двери до двери. Правда, за это придется доплатить: в Москве — 150, в Санкт-Петербурге — 100, а в других регионах — 70 рублей.
Исследование показало, что треть всех пользователей заказывает услугу для самих себя. 20% — отправляют документы партнерам и коллегам. Столько же — различные бандероли знакомым и друзьям. Еще 10% респондентов передают необходимые вещи родителям или детям. Но новая услуга помогает не только клиентам, но и самим водителям:
– Мы считаем, что доставка позволит шоферам частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.
Что касается объектов доставки, то чаще всего участники опроса, а если быть точнее, то 40%, перевозят личные вещи — одежду, забытые книги или даже мониторы, а также товары, купленные по объявлению. Чуть меньше — 17% опрошенных — таким образом передают продукты или получают еду из ресторанов и кафе, где нет собственной службы доставки. Каждый десятый отправляет с извозчиком товары своим клиентам.
Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Президент России поручил правительству как можно быстрее вывести на дороги общего пользования беспилотные автомобили для коммерческого использования. Надо полагать, что робомобили не в таком уж и далеком будущем могут заменить работников служб доставки.