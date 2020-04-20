В режиме самоизоляции такси стали использовать, как службу доставки

Службы сервиса такси, приспосабливаясь к новой «коронавирусной» реальности, начали оказывать услуги по доставке. Так, компания «Ситимобил» запустила новый тариф, так и назвав его — «Доставка». Причем, можно заказать извозчика, который сопроводит посылку от двери до двери. Правда, за это придется доплатить: в Москве — 150, в Санкт-Петербурге — 100, а в других регионах — 70 рублей.

Исследование показало, что треть всех пользователей заказывает услугу для самих себя. 20% — отправляют документы партнерам и коллегам. Столько же — различные бандероли знакомым и друзьям. Еще 10% респондентов передают необходимые вещи родителям или детям. Но новая услуга помогает не только клиентам, но и самим водителям:

– Мы считаем, что доставка позволит шоферам частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.