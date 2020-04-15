Большой и «горячий»: баварцы выпустят BMW X8 M

В реестре немецкого патентного бюро обнаружилась новая заявка на товарный знак BMW X8 M. Возможно, марка зарегистрировала название, как говорится, на всякий случай, чтобы воспользоваться им в обозримом будущем.

Инсайдеры уверены в том, что новую модель запустят в производство через пару лет. Как сообщает один из пользователей зарубежного форума BimmerPost, в июне 2022 года BMW X8 встанет на конвейер.

Слухи о том, что баварцы замыслили выпуск нового флагмана просочились в Сеть еще в начале 2018 года. Но никаких данных о том, каким будет паркетник до сих пор не было. Из одних источников следует, что «Икс восьмой» представит собой совершенно новую модель, а вовсе не купеобразный вариант X7 по аналогии с X5 и X6.

По другой версии, новинка все же окажется версией «Икс седьмого» со слегка увеличенными габаритами. Но все сходятся во мнении, что автомобиль будет неприлично роскошным, а в салоне разместятся всего четыре седока. Под капотом же ожидается битурбированный V8 объемом 4,4 л.

Этот мотор, развивающий 530 л. с., сегодня устанавливается на BMW X7 M50i. Ценник на «заряженный» кроссовер стартует от 8 620 000 рублей. Для сравнения: в базе X7 с 249-сильным дизелем оценивается в 6 310 000.