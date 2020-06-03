Эпоха digital: Infiniti запускает работу виртуального шоу-рума

Отныне во всех подробностях с российской продуктовой линейкой Infiniti можно познакомиться в онлайн-шоу-руме, как говориться, не выходя из дома и с минимальными затратами времени. Сервис позволяет не только выяснить технические характеристики авто, но и записаться на тест-драйв. Последний, конечно, будет проходить уже в оффлайне. Кроме того, наших соотечественников ждет совершенно новый кроссовер, для начала — в виртуальном пространстве:

— В ближайших планах проекта — включение в актуальную линейку моделей новейшего купе-кроссовера QX55, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Infiniti.

А это значит, что модель в обозримом будущем доберется до российского рынка. Правда, пока совершенно новый премиальный паркетник из Страны восходящего солнца даже не дебютировал.

Напомним, премьера Infiniti QX55 — купеобразного брата QX50 и наследника QX70 — уже несколько раз переносилась, но в 2020 году она все-таки состоится. Об этом в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил управляющий директор «Инфинити» в России, Украине и Казахстане Дмитрий Панасов.