Чем опасна гроза во время езды в автомобиле

В сети полно роликов про то, как молния бьет в деревья, здания, столбы и даже в машины. И если в первых трех случаях все так или иначе понятно, то чем чревато попадание в грозовой шторм на автомобиле, ясно не совсем. А между тем, последствия могут быть самыми разнообразными.

Первое, чего нельзя делать, попав в грозу на машине — паниковать. Как известно, именно паника становиться причиной большого числа жертв в опасной ситуации. Человек, попавший в грозу и сильный ливень, запросто может совершить массу фатальных ошибок в управлении, торможении и прочих маневрах. Поэтому перво-наперво, водителю необходимо собрать волю в кулак, и действовать решительно.

Если, помимо молнии с громом, грозовой шторм сопровождается шквальным ветром, градом и ливнем, верным решением для водителя будет остановить машину. Разумеется, сделать это нужно вдали от деревьев, всевозможных шатких конструкций и прочих высоких сооружений, которые от сильного ветра могут упасть, повредив автомобиль и травмировав его седоков. Ко всему прочему, остановившись, например, у фонарного столба, водитель увеличивает шансы попадания в его автомобиль молнии.