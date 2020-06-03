Чем опасна гроза во время езды в автомобиле

В сети полно роликов про то, как молния бьет в деревья, здания, столбы и даже в машины. И если в первых трех случаях все так или иначе понятно, то чем чревато попадание в грозовой шторм на автомобиле, ясно не совсем. А между тем, последствия могут быть самыми разнообразными.
Первое, чего нельзя делать, попав в грозу на машине — паниковать. Как известно, именно паника становиться причиной большого числа жертв в опасной ситуации. Человек, попавший в грозу и сильный ливень, запросто может совершить массу фатальных ошибок в управлении, торможении и прочих маневрах. Поэтому перво-наперво, водителю необходимо собрать волю в кулак, и действовать решительно.
Если, помимо молнии с громом, грозовой шторм сопровождается шквальным ветром, градом и ливнем, верным решением для водителя будет остановить машину. Разумеется, сделать это нужно вдали от деревьев, всевозможных шатких конструкций и прочих высоких сооружений, которые от сильного ветра могут упасть, повредив автомобиль и травмировав его седоков. Ко всему прочему, остановившись, например, у фонарного столба, водитель увеличивает шансы попадания в его автомобиль молнии.
Важно помнить, что просто съехать на обочину — не лучший вариант — водители автомобилей, следующих за вами, вполне могут оказаться паникерами или новичками за рулем. А это, в свою очередь, повышает риск аварии с вашим участием. Поэтому лучшим решением будет заехать на специализированную стоянку на трассе или на автозаправочную станцию.
Но что делать, если нет ни съезда на стоянку, ни заправки? В этом случае разумно продолжить движение. Если видимость сильно упала, нужно обязательно включить противотуманки и «аварийку». При этом необходимо максимально снизить скорость движения, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации у водителя была возможность экстренно затормозить и остановиться. К тому же, двигаясь, водитель уменьшает шансы наезда на его автомобиль других участников движения. В таком режиме и нужно постараться добраться до ближайшей парковки.
Движение в грозу опасно и тем, что возникает риск подтопления и размытия дорог. В первом случае, водитель рискует не справиться с управлением, потому как в сильный дождь возникает высокий риск аквапланирования шин. Особенно этот эффект опасен для тех, кто не сильно заботится о состоянии покрышек, и ездит на «уставшей» резине. Дренажные канавки на изношенных шинах не способны справиться с обилием влаги. В результате шина начинает скользить по водной пленке, теряя сцепление с дорогой. Результат один — вылет с трассы или встреча с багажником впередиидущего автомобиля. Во втором случае машина может провалиться в промоину и рискует быть снесена грязевым потоком с дороги.
Есть и третий вариант развития событий при подтоплении дороги — попадание в глубокую лужу с последующим гидроударом двигателя, после которого автомобиль уже сам из лужи не выберется.
Если грозовой шторм сопровождается сильным градом, а водителю не удастся найти укрытие, то придется просто наблюдать и слушать, как градины корежат кузов автомобиля. Впрочем, если есть полис КАСКО, то устранение последствий попадания автомобиля в град ляжет на плечи страховой компании.
Для снижения паникерских настроений важно помнить, что колеса автомобиля сделаны из резины, что само по себе является изоляцией. Однако лучшим решением все же будет найти укрытие в свободном от высоких конструкций, притягивающих молнию, месте. И ни в коем случае не выходить из машины. Поверьте, не стоит испытывать судьбу.