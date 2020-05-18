Как Infiniti развлекает поклонников в режиме самоизоляции

Фото: Infiniti
Заскучать в режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии COVID-19, легче простого. Для своих поклонников и заядлых автомобилистов японский премиальный бренд запустил проект Carigami, куда теперь вошел еще и флагманский внедорожник Infiniti QX80. В чем суть новой развлекательной программы, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Если немецкие премиальные бренды Mercedes-Benz и Audi создали раскраски, чтобы как-то скрасить досуг своих фанатов в режиме самоизоляции, то японцы решили приобщить фанатов Infiniti к своим национальным традициям.

Проект Carigami дает возможность собрать из бумаги, используя клей и исходники, разработанные художниками марки, модели в масштабе 1:27.

Первой в линейке «Каригами» появился седан Infiniti Q50. Теперь же к нему присоединился большой роскошный внедорожник QX80. Уменьшенный и бумажный, он все же отличается высоким уровнем детализации. Шаблоны можно найти на сайте российского представительства бренда.

Между тем, настоящий Infiniti QX80 обзавелся броней. «Вездеход», доработанный канадским ателье Inkas, может защитить водителя и пассажиров от пуль, выпущенных из автомата Калашникова, а также от взрыва ручных гранат. Подробнее о броневике можно узнать — здесь.

производители, производство, автозаводы, внедорожник, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, коронавирус
18 мая 2020
741