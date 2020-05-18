Как Infiniti развлекает поклонников в режиме самоизоляции

Если немецкие премиальные бренды Mercedes-Benz и Audi создали раскраски, чтобы как-то скрасить досуг своих фанатов в режиме самоизоляции, то японцы решили приобщить фанатов Infiniti к своим национальным традициям.

Проект Carigami дает возможность собрать из бумаги, используя клей и исходники, разработанные художниками марки, модели в масштабе 1:27.