Как Infiniti развлекает поклонников в режиме самоизоляции

Если немецкие премиальные бренды Mercedes-Benz и Audi создали раскраски, чтобы как-то скрасить досуг своих фанатов в режиме самоизоляции, то японцы решили приобщить фанатов Infiniti к своим национальным традициям.
Проект Carigami дает возможность собрать из бумаги, используя клей и исходники, разработанные художниками марки, модели в масштабе 1:27.
Первой в линейке «Каригами» появился седан Infiniti Q50. Теперь же к нему присоединился большой роскошный внедорожник QX80. Уменьшенный и бумажный, он все же отличается высоким уровнем детализации. Шаблоны можно найти на сайте российского представительства бренда.
Между тем, настоящий Infiniti QX80 обзавелся броней. «Вездеход», доработанный канадским ателье Inkas, может защитить водителя и пассажиров от пуль, выпущенных из автомата Калашникова, а также от взрыва ручных гранат. Подробнее о броневике можно узнать — здесь.