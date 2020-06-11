Какой полный привод лучше: электронно-управляемый или механический

Системы All Wheel Drive или сокращенно AWD давно используются для повышения проходимости кроссоверов на бездорожье и в сложных метеоусловиях, и отвечают за распределение крутящего момента от двигателя на колеса передней и задней оси. Такой привод, как правило, устанавливается на автомобили с ведущим передком. А задняя ось подключается по требованию, когда происходит проскальзывание колес передней. Данная система подразделяется на механическую и с электронным управлением. И в этом их основное различие.
В «механической» системе используется межосевой дифференциал. Например, Torsen с самоблокирующейся червячной передачей или, иными словами, работающий на основе изменяющегося трения механических частей, что приводит к перераспределению крутящего момента между осями. Данный тип привода отличает повышенная надежность и работоспособность даже при сильных нагрузках. А из его минусов можно отметить невозможность вмешаться в работу привода водителю и относительно медленная скорость срабатывания.
В электронно-управляемом приводе за доставку момента от двигателя к колесам задней оси отвечает межосевая муфта с пакетом фрикционов, которые под управлением электроники сжимаются, что так же приводит к перераспределению крутящего момента на заднюю ось. В данном типе привода электроника оценивает множество факторов: проскальзывание колес, обороты двигателя, угол поворота рулевого колеса и многое другое. Благодаря чему точность распределения момент возрастает. Более сложные подобные системы могут также делить крутящий момент между колесами одной оси.
Удобство данной системы в том, что вариаций ее работы может быть множество. Именно поэтому во многих кроссоверах водители имеют возможность самостоятельно изменять программу работы полного привода, подстраивая его под особенности дорожного покрытия, будь то: песок, грязь, камни или мокрая трава. Из других плюсов электронно-управляемых систем можно отметить точность и быстроту срабатывания, небольшой расход топлива и меньшие нагрузки на двигатель, потому как на хорошей дороге система использует для движения лишь переднюю ось.
Впрочем, есть у данной системы и минусы: например, она не оснащается рядом пониженных передач, а роль блокировок межколесных дифференциалов возложена на систему стабилизации и антипробуксовочную систему ABS. Ко всему прочему подобные системы не переносят длительных нагрузок и жестких условий эксплуатации. А наличие большого количества электроники понижает их надежность.
В качестве вывода, пожалуй, можно сказать следующее: любые системы полного привода имеют право на жизнь. Если речь не идет о покатушках по тяжелому бездорожью, то присутствие в вашем автомобиле любого полного привода из перечисленных выше увеличивает шансы не засесть посреди грязной лужи. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить за скорость и вариативность электронно-управляемой системы, или же ваши маршруты пролегают там, где и с механически подключаемой полноприводной системой вполне можно обойтись.