Какой полный привод лучше: электронно-управляемый или механический

Системы All Wheel Drive или сокращенно AWD давно используются для повышения проходимости кроссоверов на бездорожье и в сложных метеоусловиях, и отвечают за распределение крутящего момента от двигателя на колеса передней и задней оси. Такой привод, как правило, устанавливается на автомобили с ведущим передком. А задняя ось подключается по требованию, когда происходит проскальзывание колес передней. Данная система подразделяется на механическую и с электронным управлением. И в этом их основное различие.

В «механической» системе используется межосевой дифференциал. Например, Torsen с самоблокирующейся червячной передачей или, иными словами, работающий на основе изменяющегося трения механических частей, что приводит к перераспределению крутящего момента между осями. Данный тип привода отличает повышенная надежность и работоспособность даже при сильных нагрузках. А из его минусов можно отметить невозможность вмешаться в работу привода водителю и относительно медленная скорость срабатывания.

В электронно-управляемом приводе за доставку момента от двигателя к колесам задней оси отвечает межосевая муфта с пакетом фрикционов, которые под управлением электроники сжимаются, что так же приводит к перераспределению крутящего момента на заднюю ось. В данном типе привода электроника оценивает множество факторов: проскальзывание колес, обороты двигателя, угол поворота рулевого колеса и многое другое. Благодаря чему точность распределения момент возрастает. Более сложные подобные системы могут также делить крутящий момент между колесами одной оси.