Кто может получить скидку в 10% по новым условиям кредитных госпрограмм

Максимальный ценник на новый автомобиль, попадающий под госпрограммы, вырос с 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Кроме того, авто обязано иметь электронный ПТС. Но, как и прежде, машина должна быть собрана на российском заводе. Кстати, отныне льготный кредит со скидкой в 25% можно получить на покупку нового электрокара.
Кроме того, 10-процентная скидка теперь распространяется не только на семьи с двумя и более детьми, но и на тех, у кого есть только один несовершеннолетний ребенок, а также на медиков, трудящихся в госучреждениях. А еще кредит по госпрограмме дадут россиянам, сдавшим по «трейд-ину» старый автомобиль старше шести лет, но бывший во владении последнего хозяина не менее полугода.
Напомним, что жителям Дальневосточного федерального округа дается льгота не в 10%, а в 25%. Получить ее можно при наличии у покупателя регистрации по месту жительства или временной регистрации по месту пребывания на территории округа.
Тем временем Минпромторг назвал настоящий момент самым подходящим временем для выгодной покупки машины. Якобы сейчас автостроители и дилеры начнут давать небывалые скидки, чтобы поднять резко просевшие продажи. Но, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на такой поворот событий лучше не рассчитывать, потому что бренды понесли слишком большие убытки и не настроены на то, чтобы разбрасываться дисконтами.