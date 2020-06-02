Кто может получить скидку в 10% по новым условиям кредитных госпрограмм

Максимальный ценник на новый автомобиль, попадающий под госпрограммы, вырос с 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Кроме того, авто обязано иметь электронный ПТС. Но, как и прежде, машина должна быть собрана на российском заводе. Кстати, отныне льготный кредит со скидкой в 25% можно получить на покупку нового электрокара.

Кроме того, 10-процентная скидка теперь распространяется не только на семьи с двумя и более детьми, но и на тех, у кого есть только один несовершеннолетний ребенок, а также на медиков, трудящихся в госучреждениях. А еще кредит по госпрограмме дадут россиянам, сдавшим по «трейд-ину» старый автомобиль старше шести лет, но бывший во владении последнего хозяина не менее полугода.