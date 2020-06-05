3 лайфхака, как проехать по размытому дождями бездорожью без полного привода

Дождь, безусловно, однажды закончится. Везде, кроме, может быть, Санкт-Петербурга. Шутки-шутками, но недельный потоп, которым нас встретило лето-2020, может стать серьезным испытанием для последних дачных километров. Даже в тех местах, где раньше со свистом проезжали легковые авто, сегодня сквозь толщи воды и грязи не продерутся даже внедорожники. Как же быть тем, кто не посчитал полный привод и высокий дорожный просвет обязательными атрибутами своего авто?

Сколько ленточке не виться, а кожаный салон и магнитола с большим экраном стали для россиян куда более привлекательными опциями, чем возможность подключения еще одной оси. Дороги похорошели, погода успокоилась — так зачем платить за 4х4? Первая неделя июня все расставила на свои места: «пузотерки» и «недоприводы» в руках малоопытных, слабо подготовленных и рассеянных водителей просто не доехали до точки назначения. Одно лишнее движение — и доставай лопату. Которой, к слову, в багажнике не оказалось.

Впрочем, водители со стажем справлялись без особых «наворотов» и не с такими дорогами. Помните великий миф про то, что как на своей «шестерке» проезжал, не кашляя? В каждой шутке есть доля правды. Так какими же дедовскими хитростями стоит воспользоваться, чтобы проскочить размытый дачный проселок на любом авто?