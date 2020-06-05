3 лайфхака, как проехать по размытому дождями бездорожью без полного привода

Дождь, безусловно, однажды закончится. Везде, кроме, может быть, Санкт-Петербурга. Шутки-шутками, но недельный потоп, которым нас встретило лето-2020, может стать серьезным испытанием для последних дачных километров. Даже в тех местах, где раньше со свистом проезжали легковые авто, сегодня сквозь толщи воды и грязи не продерутся даже внедорожники. Как же быть тем, кто не посчитал полный привод и высокий дорожный просвет обязательными атрибутами своего авто?
Сколько ленточке не виться, а кожаный салон и магнитола с большим экраном стали для россиян куда более привлекательными опциями, чем возможность подключения еще одной оси. Дороги похорошели, погода успокоилась — так зачем платить за 4х4? Первая неделя июня все расставила на свои места: «пузотерки» и «недоприводы» в руках малоопытных, слабо подготовленных и рассеянных водителей просто не доехали до точки назначения. Одно лишнее движение — и доставай лопату. Которой, к слову, в багажнике не оказалось.
Впрочем, водители со стажем справлялись без особых «наворотов» и не с такими дорогами. Помните великий миф про то, что как на своей «шестерке» проезжал, не кашляя? В каждой шутке есть доля правды. Так какими же дедовскими хитростями стоит воспользоваться, чтобы проскочить размытый дачный проселок на любом авто?
Травите, Шура, травите!
Первое и самое важное правило любого съезда в «помпасы» — это снизить давление в шинах. Стравиться. Чтобы колесо «не разобралось» — резина не отделилась от диска — нужно выставить по одной атмосфере в каждом баллоне. Так можно искусственно увеличить пятно контакта, победить замыливание покрышки и в натяг добраться до места назначения даже по сильно размытой дороге.
Но стоит помнить о том, что скорость движения должна быть очень низкой: если автомобиль поедет плавно, то он доедет. Демонстрировать молодецкую удаль в нажимании педали газа не стоит еще и потому, что фокус с травлением может плохо закончится от любой острой ветки или камня — «разрез будет глубокий и длинный». Одним словом, перед тем, как углубиться в глинистые дебри, спустите колеса и настройтесь на размеренный лад.
ESP, уходи!
Противозаносной системе на бездорожье не место: в самый ответственный момент, когда до выхода из засады остаются сущие сантиметры, она может вступить в дело, приглушив обороты мотора и бешено вращающиеся колеса. Движение, пусть и медленное, будет завершено, а водителю придется брести по глине за трактором.
Чтобы этой невзгоды не произошло, нужно заранее отключить опцию соответствующей кнопкой. Нет такой? Смело выдергивайте предохранитель! Найти его не сложно: достаточно просто перевернуть крышку блока и вычислить точное месторасположение нужного нам «флажка».
Впрочем, эта хитрость, увы, сработает далеко не на всех авто: например, Renault Sandero просто не даст завести мотор после подобной операции, так что обладателям французского «бюджетника» остается надеяться только на крепость рук и наметанный глаз.
Не тормози!
Самое сложное на бездорожье — не тормозить. Но именно скорость позволит неподготовленному авто проскочить там, где проползти не выйдет у внедорожника. Гнать, как обезумевший, не стоит, но держать стабильную скорость около 20 км/ч и не трогать педаль — рецепт успеха. Накатиком, потихоньку, без подвигов, но и без страха, можно проехать самое размытое поле и добраться до фазенды со щитом.