Почему «Яндекс.Навигатор» иногда заводит водителей в жуткие пробки

Алгоритм «Яндекс.Навигатор», отвечающий за прокладку маршрута, весьма умен. Он почти наверняка знает время проезда по любому из возможных путей, и выбирает быстрейший из них на данный момент времени. А когда «электронные мозги» понимают, что есть возможность время доезда до цели сократить, используя другой маршрут, он предлагает это сделать.
Для расчета времени и маршрута искусственный интеллект учитывает множество факторов. Он вычисляет и проезд по прямым участкам, и время проезда с учетом дорожной ситуации по более извилистому пути, где на то, чтобы повернуть — тоже уходят драгоценные минуты. Однако предпочтение отдается все же более прямым маршрутам, потому как обилие поворотов — действительно менее удобно.
Приложение также ориентируется на данные, полученные с устройств водителей, у которых установлены «Яндекс.Карты» и так же включает их в расчет. Здесь учитывается скорость автомобиля, местоположение и направление движения. В общем, алгоритм — гениальное изобретение, которое весьма точно может рассчитать время прибытия. И в этом все мы убеждались не раз. Но почему же тогда отечественная навигация, порой, заводит нас в откровенные пробки?
Поскольку алгоритм берет в расчет все возможные пути, то тот, что он предложил, и является действительно оптимальным, даже несмотря на то, что водитель видит перед собой столпотворение автомобилей. Например, при прочих равных, одна пробка может двигаться быстрее другой, а объезд по альтернативному, но более извилистому маршруту способен не только сократить время в пути, но и, напротив, увеличить его.
Вспомните, как часто вы, проезжая не по основным магистралям, на карте навигатора видели перекресток, окрашенный красным, а по факту, при его проезде, он оказывался пустым? Скорее всего так получается, потому что по нему давно никто не проезжал с навигатором, и информация не успела обновиться.
То же самое может быть и с пустой дорогой на карте. Если на ней нет водителей, которые едут с включенным навигатором, то в приложении она будет свободной. Соответственно, можно предположить, что для того, чтобы более равномерно распределить общий трафик, водителям предлагается тот маршрут, который, по информации искусственного интеллекта, менее загружен. Но помните, что вы можете стать на нем первопроходцем, который оповестит алгоритм о том, что и тут уже собралась пробка.