Почему «Яндекс.Навигатор» иногда заводит водителей в жуткие пробки

Алгоритм «Яндекс.Навигатор», отвечающий за прокладку маршрута, весьма умен. Он почти наверняка знает время проезда по любому из возможных путей, и выбирает быстрейший из них на данный момент времени. А когда «электронные мозги» понимают, что есть возможность время доезда до цели сократить, используя другой маршрут, он предлагает это сделать.

Для расчета времени и маршрута искусственный интеллект учитывает множество факторов. Он вычисляет и проезд по прямым участкам, и время проезда с учетом дорожной ситуации по более извилистому пути, где на то, чтобы повернуть — тоже уходят драгоценные минуты. Однако предпочтение отдается все же более прямым маршрутам, потому как обилие поворотов — действительно менее удобно.

Приложение также ориентируется на данные, полученные с устройств водителей, у которых установлены «Яндекс.Карты» и так же включает их в расчет. Здесь учитывается скорость автомобиля, местоположение и направление движения. В общем, алгоритм — гениальное изобретение, которое весьма точно может рассчитать время прибытия. И в этом все мы убеждались не раз. Но почему же тогда отечественная навигация, порой, заводит нас в откровенные пробки?