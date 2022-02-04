Почему системы контроля состояния водителя не спасают в экстренных ситуациях

Любопытное исследование провели эксперты Американской автомобильной ассоциации (ААА). Они взяли четыре машины с мониторингом внимания водителя и с помощью специального оборудования проверили эффективность системы. В качестве испытуемых были выбраны Subaru Forester, Cadillac Escalade, Tesla Model 3 и Hyundai Santa Fe. У одних система построена вокруг датчиков на руле, у других — вокруг камер, которые следят за глазами шофера.

Так, система первого типа — то есть мониторинг внимания водителя через «баранку» — провалил испытания ААА с треском. Специалисты пришли к выводу, что ассистент начинает бить тревогу только через минуту после того, как шофер убирает руки с рулевого колеса. А это очень поздно: за 60 секунд при скорости в 100 км/ч автомобиль проходит чуть больше полутора километра. И если водитель, например, заснет — беды не миновать.

Что же касается системы второго типа — той, что следит за глазами автомобилиста — то она показала себя чуть лучше. Комплекс мониторинга взгляда реагирует на внештатную ситуацию быстрее: в среднем за 10 секунд. Другой вопрос, что сама система менее надежна. Скажем, она может работать некорректно, если рулевой надевает солнцезащитные очки. В общем, как и в первом случае, оценка — неудовлетворительно, требуются доработки.