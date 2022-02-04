Зачем автовладельцы искусственно увеличивают пробег на одометре своих машин

Чем страшнее кризис, тем изобретательнее россияне. В умении делать доход из воздуха нам равных нет, это не тайна, но в сложившейся ситуации найти зерно истины непросто. Судите сами: в недрах популярной «барахолки» единовременно появились десятки объявлений, предлагающий за несколько сот рублей — от 300 до 1000 — увеличить пробег на одометре вашего автомобиля. Не смотать, как это делают недобросовестные продавцы, а именно нарастить. Тут же отреагировала на спрос и китайская «пещера разбойников»: за 2 400 рублей можно приобрести аппарат, позволяющий провести эту операцию самостоятельно. Один вопрос: зачем?
Изначально, одометр является крайне важным устройством, позволяющим вовремя провести техническое обслуживание, составить план по ремонту, заняться статистикой. Одним словом, без него достаточно сложно содержать автомобиль в порядке. Также одометр считается — не всегда, впрочем, верно — важнейшей метрикой при оценке автомобиля при покупке. Все вышеперечисленное возможны только при одном условии: если прибор точен.
Продавцы регулярно «навещают» одометр для снижения его показателей: меньше пробег — выше цена. Однако это действует исключительно на малоопытных покупателей: сегодня уже есть десятки общедоступных сервисов, позволяющий отследить скрученный пробег. А также существуют куда более верные «показатели» износа транспортного средства: потрепанное сидение, изношенный руль или стертые до дыр накладки на педалях или рычаг КПП. Одним словом, скручивать пробег сегодня — сомнительное занятие, которое в трех случаях из четырех эффекта не даст.
Со снижением показателя все примерно ясно. Но зачем его завышать? Кому будет лучше, если автомобиль с реальным пробегом в 100 000 км покажет на «приборке» вдвое больше? Кому это выгодно? Конечно же, тем, кому возмещают стоимость ГСМ.
Проще говоря, оплачивают бензин и ТО. Если автомобиль проехал 300 км, а «по приборам» тысячу, то 700 км «бензина» окажутся непосредственно в кармане. То же самое — обслуживание. С чеками проблем не будет: за «шапку сухарей» их сделают в любом количестве и на любую сумму, а уж топливные можно совершенно бесплатно набрать на заправке. Чтобы этого не происходило, «завгары» следят за пробегом конкретной машины по одометру на приборной панели — у них просто нет другого способа проверить сданные в отдел показания. Именно для этих целей и накручивают пробег.
Подтверждает логику и аукционы, на которых реализуют корпоративный транспорт. При осмотре таких машин регулярно звучит магический шепот: «на приборку не смотри, тут реальный пробег раза в три меньше. Топливом 'брали». Водители не стесняются компенсировать свои крошечные зарплаты дополнительным заработком, а администрация смотрит на эти проделки сквозь пальцы. Конечно, не бесплатно. Оттого и появляются в интернетах такие объявления и предложения — спрос есть.