Зачем автовладельцы искусственно увеличивают пробег на одометре своих машин

Чем страшнее кризис, тем изобретательнее россияне. В умении делать доход из воздуха нам равных нет, это не тайна, но в сложившейся ситуации найти зерно истины непросто. Судите сами: в недрах популярной «барахолки» единовременно появились десятки объявлений, предлагающий за несколько сот рублей — от 300 до 1000 — увеличить пробег на одометре вашего автомобиля. Не смотать, как это делают недобросовестные продавцы, а именно нарастить. Тут же отреагировала на спрос и китайская «пещера разбойников»: за 2 400 рублей можно приобрести аппарат, позволяющий провести эту операцию самостоятельно. Один вопрос: зачем?

Изначально, одометр является крайне важным устройством, позволяющим вовремя провести техническое обслуживание, составить план по ремонту, заняться статистикой. Одним словом, без него достаточно сложно содержать автомобиль в порядке. Также одометр считается — не всегда, впрочем, верно — важнейшей метрикой при оценке автомобиля при покупке. Все вышеперечисленное возможны только при одном условии: если прибор точен.

Продавцы регулярно «навещают» одометр для снижения его показателей: меньше пробег — выше цена. Однако это действует исключительно на малоопытных покупателей: сегодня уже есть десятки общедоступных сервисов, позволяющий отследить скрученный пробег. А также существуют куда более верные «показатели» износа транспортного средства: потрепанное сидение, изношенный руль или стертые до дыр накладки на педалях или рычаг КПП. Одним словом, скручивать пробег сегодня — сомнительное занятие, которое в трех случаях из четырех эффекта не даст.