Почему из автомобилей скоро исчезнут солнцезащитные козырьки

На самом деле, в рамках CES будет показан целый демонстрационный автомобиль Bosch. Его задача — показать инновации и опыт немецкой компании в области программного и аппаратного обеспечения. Уже сейчас Bosch разрабатывает автомобильные компьютеры, которые будут использоваться для автоматизированного вождения и управления функциями машин.

Кроме того, отдельно публике предъявят виртуальный солнцезащитный козырек. Не секрет, что использование обычных солнцезащитных козырьков зачастую ограничивает поле зрения водителя. А компания Bosch решила эту проблему с помощью нового прозрачного ЖК-дисплея.

Так, цифровой солнцезащитный козырек подключен к камере в салоне, которая фиксирует положение глаз водителя. Используя интеллектуальные алгоритмы, будет затемняться только та часть лобового стекла, через которую слепит солнце, в остальная плоскость останется прозрачной.

И еще. После нескольких лет разработок компания Bosch начинает серийное производство силовых полупроводников из карбида кремния — инновационного материала, который оценят по достоинству рядовые автомобилисты. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.