Какими серьезными проблемами может обернуться установка дополнительной шумоизоляции на авто

Идем дальше. Многие думают, что обработка внутренних поверхностей кузова резино-битумной мастикой в любом случае идет на пользу и не будет лишней. На самом деле через 5—6 лет (в зависимости от состояния железа) под ней могут появиться очаги коррозии. Они абсолютно не видны, и в этом главная опасность — замечают проблему, когда уже не обойтись без серьезного кузовного ремонта.

А если шумоизоляцию проводят с аудиоподготовкой, то надо неизбежно утяжелять двери. Однако их петли не рассчитаны на возросшую нагрузку, так что со временем данные кузовные элементы провисают. Такой дефект приводит к тому, что краска в дверных проемах протирается до металла, и это тоже способствует развитию коррозии.

Кстати, с дополнительной «шумкой» у автомобиля увеличивается и снаряженная масса. Полная оклейка салона, крышки багажника и капота с укладкой материалов в три слоя прибавляет 50—70 кг. Кажется, не слишком критично. Но машина будет уже чуть больше расходовать топлива и немного хуже управляться. А случись авария, кузов может перекосить так, что дверь водитель не откроет. И если в этот момент произойдет возгорание, то последствия окажутся самыми тяжелыми.