Какими серьезными проблемами может обернуться установка дополнительной шумоизоляции на авто

Премиальные модели рассматривать не будем, поскольку там уже на этапе проектирования инженеры продумывают правильное расположение шумоизоляционных матов. Так что речь пойдет о бюджетных легковушках и машинах среднего класса — именно они чаще всего и подвергаются «улучшайзингу».
Начнем с простого. Установка «шумки» требует частичной или полной разборки салона, а потому, скорее всего, поломаются несколько пластиковых клипс — сейчас их делают хлипкими. И хорошо, если они унифицированы, а если нет, придется искать запчасти по магазинам или на разборках. В крайнем случае «колхозить» крепеж. Итог — неравномерные зазоры при последующей подгонке деталей, а также скрипы в движении. Согласитесь, тихой среду обитания делали не для того, чтобы слушать «сверчков» под обивкой.
Идем дальше. Многие думают, что обработка внутренних поверхностей кузова резино-битумной мастикой в любом случае идет на пользу и не будет лишней. На самом деле через 5—6 лет (в зависимости от состояния железа) под ней могут появиться очаги коррозии. Они абсолютно не видны, и в этом главная опасность — замечают проблему, когда уже не обойтись без серьезного кузовного ремонта.
А если шумоизоляцию проводят с аудиоподготовкой, то надо неизбежно утяжелять двери. Однако их петли не рассчитаны на возросшую нагрузку, так что со временем данные кузовные элементы провисают. Такой дефект приводит к тому, что краска в дверных проемах протирается до металла, и это тоже способствует развитию коррозии.
Кстати, с дополнительной «шумкой» у автомобиля увеличивается и снаряженная масса. Полная оклейка салона, крышки багажника и капота с укладкой материалов в три слоя прибавляет 50—70 кг. Кажется, не слишком критично. Но машина будет уже чуть больше расходовать топлива и немного хуже управляться. А случись авария, кузов может перекосить так, что дверь водитель не откроет. И если в этот момент произойдет возгорание, то последствия окажутся самыми тяжелыми.