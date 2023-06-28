Что выбрать: 2-литровый «атмосферник» или машину с 1,4-литровым турбодвигателем

Встретить турбированные 4-цилиндровые агрегаты на вторичном рынке не проблема. Самыми распространенными являются, конечно же, «даунсайзинги» немецкого концерна VAG, устанавливающиеся на Audi, Skoda, SEAT и VW. Причем наибольшей популярностью пользуются 1,4-литровые моторы TSI, развивающие 122 л. с. или 150 л. с., в зависимости от форсировки. Эти турбоагрегаты шли не только на модели B и C-классов, такие как Audi A3, VW Golf 7, Polo, Jetta, Skoda Octavia и Rapid, но даже на машины потяжелее, а именно на кроссоверы VW Tiguan и Skoda Kodiaq.

Главными конкурентами VAG остаются корейские бренды Hyundai-Kia, принадлежащие Hyundai Motor Group. Корейцы сконцентрировались на производстве атмосферных двигателей, то есть тех, у которых давление впуска равно атмосферному, что избавляет мотористов от необходимости устанавливать дорогие и сложные системы наддува.

Самыми массовыми в России оказались агрегаты семейства Theta II, производящиеся с 2008 года. Они шли на Hyundai Tucson, Sonata, Elantra, Kia Sportage, Optima и др., а модернизированная серия Nu применялась на Creta, Soul и прочих машинах. В общем, отсутствие турбины наводит автомобилистов на мысль, что «ломаться там нечему», что совсем не так.