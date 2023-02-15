5 мифов о турбине, в которые до сих пор верят водители

Первое заблуждение связано с клапаном рециркуляции отработавших газов (EGR). Многие его глушат, ведь узел часто забивается сажей и отложениями. Считается, что из-за этого турбина ломается, потому как после такой работы возрастает температура выхлопных газов, которые сильно разогревают узел. Однако много быстрее градусы растут в режиме «газ в пол» и при этом из строя ничего не выходит. Так что отключайте EGR смело. Последствий не будет.
Следующая байка: наддув работает лишь в определенном диапазоне оборотов. На самом же деле нагнетатель всегда активен с момента пуска двигателя и не функционирует как тумблер «вкл-выкл». Вот только эффект чувствуется с определенного момента. Этот момент в каждом моторе свой. Отсюда и предубеждение.
Многие считают, что турбовая машина потребляет больше топлива. Это верно лишь отчасти. Современные агрегаты создают именно с целью экономии горючего. Ведь рабочий объем такого движка меньше, а мощность, если сравнивать с «атмосферником», сопоставима. Так что на городских скоростях аппетит «наддувок» скромный.
Лопасти «улитки» могут обгореть, если долго ехать на высоких оборотах: очередная «страшилка», которой кошмарят водителей. На самом деле, когда мотор исправен, таких проблем не будет, ведь он рассчитан на «жизнь» в сложных условиях. А если провели «злой» чип-тюнинг и затем стерли сканером возникшие ошибки, тогда подобное имеет место. Но это — не вина техники.
Наконец, бытует мнение, что наддув снижает надежность, а следовательно и ресурс. Дело в том, что подобный агрегат имеет сложную конструкцию и его внутренние нагрузки довольно высоки. Но инженеры проектируют двигатель уже с учетом этих особенностей, а детали компрессора специально усиливают. Так что прослужит современный мотор столько же, сколько и «атмосферник». А если нагнетатель сломается, для него имеется ремкомплект. Так что не придется менять его целиком.