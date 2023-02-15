5 мифов о турбине, в которые до сих пор верят водители

Многие считают, что турбовая машина потребляет больше топлива. Это верно лишь отчасти. Современные агрегаты создают именно с целью экономии горючего. Ведь рабочий объем такого движка меньше, а мощность, если сравнивать с «атмосферником», сопоставима. Так что на городских скоростях аппетит «наддувок» скромный.

Лопасти «улитки» могут обгореть, если долго ехать на высоких оборотах: очередная «страшилка», которой кошмарят водителей. На самом деле, когда мотор исправен, таких проблем не будет, ведь он рассчитан на «жизнь» в сложных условиях. А если провели «злой» чип-тюнинг и затем стерли сканером возникшие ошибки, тогда подобное имеет место. Но это — не вина техники.

Наконец, бытует мнение, что наддув снижает надежность, а следовательно и ресурс. Дело в том, что подобный агрегат имеет сложную конструкцию и его внутренние нагрузки довольно высоки. Но инженеры проектируют двигатель уже с учетом этих особенностей, а детали компрессора специально усиливают. Так что прослужит современный мотор столько же, сколько и «атмосферник». А если нагнетатель сломается, для него имеется ремкомплект. Так что не придется менять его целиком.