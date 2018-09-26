Первый тест-драйв LADA Vesta Sport: жжем на все деньги

Впрочем, появление этой «Весты» было предрешено изначально. И что сказать: имея в своей структуре полноценное спортивное подразделение, крупнейшему российскому автопроизводителю было бы странно не воспользоваться его наработками. А работать всегда есть над чем и ради чего.

За 8 месяцев нынешнего года продажи LADA выросли на 18%, а конкретно Vesta разошлась тиражом в 228 000 экземпляров. Таким образом, доля рынка LADA составила вполне внушительные 20% (лучший показатель за последние 7 лет). Иными словами, каждый 5-й проданный в России автомобиль — вазовский.

Так что попытка привлечь к своей продукции более молодое поколение имеет под собой вполне резонное основание. Особенно если учесть, что LADA Vesta Sport — это не просто стандартная Vesta, на которую нацепили обвес и поставили большие красивые колеса.