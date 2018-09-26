Первый тест-драйв LADA Vesta Sport: жжем на все деньги

Фото: АвтоВзгляд и фирмы-производителя
Поэтапное развитие и совершенствование модели LADA Vesta получило вполне логичное продолжение — спортивное. Насколько эволюционировал флагман АВТОВАЗа? выяснил обозреватель портала «АвтоВзгляд» за рулем предсерийной LADA Vesta Sport.
Алексей Гусев

Впрочем, появление этой «Весты» было предрешено изначально. И что сказать: имея в своей структуре полноценное спортивное подразделение, крупнейшему российскому автопроизводителю было бы странно не воспользоваться его наработками. А работать всегда есть над чем и ради чего.

За 8 месяцев нынешнего года продажи LADA выросли на 18%, а конкретно Vesta разошлась тиражом в 228 000 экземпляров. Таким образом, доля рынка LADA составила вполне внушительные 20% (лучший показатель за последние 7 лет). Иными словами, каждый 5-й проданный в России автомобиль — вазовский.

Так что попытка привлечь к своей продукции более молодое поколение имеет под собой вполне резонное основание. Особенно если учесть, что LADA Vesta Sport — это не просто стандартная Vesta, на которую нацепили обвес и поставили большие красивые колеса.

Автомобиль создавался и настраивался при участии ведущих автогонщиков страны, и многие наработки и технологии перекочевали в машину прямиком из кольцевых автогонок. Здесь модернизирована 121 деталь и установлены 107 новых компонентов.

Уже хорошо знакомый нам 1,8-литровый двигатель получил мощность в 145 л. с. (замеры на стенде показали даже чуть больше — 149,8 л. с.) путем стандартных манипуляций: перенастроены впуск и выпуск, установлены новые распредвалы, фактически с нуля собрана спортивная выхлопная система с сочным басовитым звуком.

Коробка передач — старая добрая «реношная» 5-ступенчатая «механика», известная как JR5. Кроме того, машина получила оригинальный спортивный декор по кругу (клиренс так же по-спортивному занижен на 31 мм — до 147 мм), спойлер на крышке багажника, модный нынче плавник-антенну, а в салоне — совершенно новые двухцветные спортивные сиденья с ярко-выраженной боковой поддержкой и вставочки под карбон.

Для LADA Vesta Sport доступны пять оригинальных цветов кузова, а гарантия составляет 3 года или 100 000 км. Картину маслом завершают ажурные лиегкосплавные 17-дюймовые диски, обернутые в низкопрофильную немецкую резину ContiSportContact. А как едет эта красавица?

Прыгаю в огненно-красный седан, чьи пухлый руль и массивный набалдашник КП сами просятся в руки, и запускаю двигатель — окрестности оглашает солидный звук спортивного выхлопа. Да, на ходу машина действительно очень резвая, крены практически отсутствуют, переключаться лучше на 5000 об/мин, максимальная скорость в 195 км/ч достигается играючи.

Ну а тормоза (впечатлил диаметр передних тормозных дисков — 300 мм, у Lamborghini, например, они имеют диаметр 360 мм) останавливают Vesta мгновенно, даже непривычно как-то для российского автомобиля.

После покатушек по ночному Питеру вылетаем на пустынную дорогу, идущую вдоль Финского залива в направлении Зеленогорска и Сестрорецка — и педаль в пол. Динамика и управляемость LADA стали даже в какой-то степени неожиданностью — вот что значит, когда автомобиль настраивают профессиональные автогонщики! Короче, «валит» LADA теперь как надо, и не валится.

Конечно, всегда можно найти, к чему придраться. К примеру, лично мне руль показался немного «ватным» — учитывая динамику автомобиля, хотелось бы немного большей остринки. Электростеклоподъемники было бы неплохо оборудовать автоматоическим доводчиком и, наконец, сделать обивку внутренней крышки багажника!

Кроме того, на скоростях 120—130 км/ч начинают вибрировать боковые зеркала, над чем тоже стоит поработать (хотя сами «лопухи» великолепны — большие с огромным углом обзора). Но это все — мелочи, которые, надеюсь, будут усовершенствованы со временем.

…В целом же можно констатировать, что АВТОАЗу и его международной команде топ-менеджеров вместе с заводскими спортсменами удалось создать весьма интересный продукт, имеющий полное право на достойное существование. Вот только цены на Vesta Sport пока еще не объявлены — машина поступит в продажу к концу года. Хочется надеяться, что прайс окажется адекватным…

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26 сентября 2018
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